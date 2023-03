ŠAPIĆ PORUČIO: Gradonačelnik sam svih Beograđana, a ne raznih interesnih grupa

Sve odluke koje Gradska uprava Grada Beograda donosi namenjene su isključivo poboljšanju kvalteta života građana. Bilo je da je u pitanju uređenje priobalja, raskidanje štetnih ugovora, gradnja infrastrukture ili bilo šta drugo, Grad Beograd na prvo mesto stavlja interes građana i njihovu dobrobit, rekao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić gostujući na TV Insajder.

Šapić je naglasio da je aktuelna gradska uprava homogena i da su do sada sve odluke donete jedinstveno i u interesu Beograđana.

– Mislim da jesam gradonačelnik svih Beograđana kao što sam i obećao. Sve odluke koje aktuelna Gradska uprava donosi su apsolutno u interesu građana. Takođe, sve odluke i realizacija različitih projekata su u skladu sa zakonskim propisima koji ih regulišu – istakao je Šapić.

On je podsetio da je lično predložio Odluku o uređenju savskog priobalja i dobio podršku gradske Skupštine.

foto: Grad Beograd

– Potrebno je pre svega da čitava infrastruktura na obalama bude postavljena legalno i čitav proces je u skladu sa zakonom. Gradska uprava, dok sam na funkciji gradonačelnika, sigurno neće odustati od uređenja savskog priobalja. Promene načina na koji se uređuje priobalje mogu da iniciraju jedino nadležne institucije, poput JVP „Srbija vode“, jer oni po zakonu mogu da promene odluku ili donesu neku drugu, o radovima koje treba da sprovedemo i mi ćemo u tom slučaju da tražimo od njih da nam daju način kako da legalno dovedemo vodu i struju, ali odustati od uređenja priobalja nećemo. Splavovi mogu i treba da budu brend Beograda, ali prvo da ih bude u adekvatnom broju, koji ne ugrožava pogled na reku, onda da ne ugrožavaju ljude koji žive u njihovom okruženju i na kraju da ne remete higijenu priobalja i da poštuju ekološke sve standarde. E tek tada će biti pravi reprezent našeg grada, na jedan uređen i civilizovan način – rekao je Šapić.

Govoreći o ugovoru sa kompanijom „Kentkart“, Šapić je poručio Beograđanima da ne bi trebalo da brinu i da će interes Beograda biti odbranjen.

– Nikakvu štetu Beograd neće pretrpeti, štaviše pokušaćemo da saniramo štetu koja je naneta Gradu od 2011. godine. Grad godišnje subvencioniše gradski prevoz sa 250 miliona evra i videćemo koliko ćemo taj iznos smanjiti u narednih nekoliko godina. Uskoro će se saznati ko je tokom 12 godina tog ugovora bio oštećena strana, Grad Beograd ili privatna kompanija – rekao je Šapić.

Prema njegovim rečima, za uklanjanje Starog savskog mosta trenutno se čekaju dozvole za postavljanje platforme koja je neophodna za taj posao.

– Pre svega trebalo bi naglasiti da se taj most uklanja kako bi novi bio sagrađen, a ne da bi ostala praznina na tom mestu. Novi most će biti skoro četiri puta širi od sadašnjeg i deo je velikog projekta koji čine, gradnja tunela od Ekonomskog fakulteta do Ulice despota Stefana i pravljenje velike saobraćajnice sa novobeogradske strane koja će skupljati sav saobraćaj preko mosta iz centra grada i distribusati ga dalje prema Zemunu i Novom Beogradu, a time ove dve opštine i dodatno povezati, sa u ovom momentu najdaljim delovima grada za njih, kao što su leva obala Dunava, Zvezdara i Palilula. Novi most i saobraćajnica na Novom Beogradu, kao i dva kilometra tunela, predstavljaju možda i najveći saobraćajni projekat u Beogradu u poslednjih 50 godina – dodao je Šapić.

foto: Grad Beograd

Ono što je obradovalo sve roditelje koji imaju decu u vrtićima je najava besplatnih vrtića od septembra.

– Sistem je ostao isti samo će Grad sada subvencionisati punu cenu vrtića tako da roditelji ništa neće plaćati što je velika ušteda za porodicu pogotovo onu koja ima više dece. Ova gradska vlast radiće i na poboljšanju položaja vaspitačica, njihovih uslova rada – rekao je Šapić te podsetio da su na njegovu inicijativu prvi put ove godine svi zaposleni u školama i vrtićima dobili vaučere i da će ih dobiti i krajem ove godine.

Počeli su, kako je rekao, da se realizuju projekti koje je najavio, poput uvođenja jedinstvenog broja za prijavu problema, a pored besplatnih vrtića velika ušteda za roditelje biće i besplatni udžbenici koje će dobiti svi đaci bez obzira na materijalno stanje.

Gradonačelnik je ukazao i na sve prednosti beogradske kartice, a ideja je da preko nje građani imaju veliki broj popusta.

– Imam pravo da verujem da ćemo uspeti sa njenom realizavijom jer sam na Novom Beogradu to već imao. Ovoga leta omogućićemo Beograđanima da sa ovom karticom imaju besplatan ulazak na sve otvorene bazene. Kada beogradska kartica zaživi, vlasnik će moći da prati preko sajta koje sve benefite ona omogućava – pojasnio je gradonačelnik.

Kada je reč o preseljenju Zoo vrta Šapić je rekao da je njegov utisak da oko 70 odsto građana podržava ovu ideju iz mnogo razloga, kako zbog humanijih uslova za životinja tako i da Kalemegdan napokon bude u situaciji da se nađe na listi zašptite UNESKO-a.

– Dok sam ja gradonačelnik na Kalemegnadnu se naravno ništa neće graditi na mestu gde je sada Zoo vrt i u to možete da budete sigurni – rekao je Šapić.

Kurir.rs/