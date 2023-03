DRAGAN JE ZBOG GREŠKE LEKARA VEZAN ZA KOLICA OD DETINJSTVA: Sve radi sam, a sada bi mogao da ostane na ulici i trebna mu je pomoć

BEOGRAD - Od najranijeg detinjstva zbog greške lekara vezan je za kolica, ali Dragan Bondžić iako stopostotni invalid nikada nije izgubio volju za životom.

Zbog cerebralne paralize nikada nije kročio u školu, ali ga je starija sestra naučila da čita. Zahvaljujući tome i njegovoj neverovatnoj radoznalosti mnogo je čitao, učio i sam savladao mnogo toga iz oblasti tehnike. Danas živi od popravke kompijutera i mobilnih telefona, instaliranja i podešavanja interneta. Neretko zna da kaže da ne postoji problem koji on ne može da reši, ali ipak sada se suočio sa veoma teškom situacijom i potrebna mu je pomoć svih nas.

- Pre nekih deset godina iz Čortanovaca sam se preselio na Voždavac, tu sve vreme živim u stanu u Braće Jerković. Međutim, sada se ženi sin vlasnika i planiraju da renoviraju, a zatim se i usele u stan u kom ja trenutno živim. Rok za iseljenje mi je do kraja aprila i ja već dva meseca uporno tražim stan, ali svaka potraga je uzaludna. Moram da se iselim i zato se plašim svakog narednog dana.

Stoga bih ovim putem uputio apel i molbu da ukoliko ima neko stan za iznamljivanje da me kontaktira. Bilo bi poželjno da bude na Voždovcu, jer sam se ovde već deset godina navikao. Da zgrada ima prilaz za invalidska kolica i po mogućstvu lift, rekao je Dragan.

foto: RINA

Ovaj skromni čovek nada se da će uspeti da pronađe stan, jer sam brine o sebi i ima još samo 30 dana do isteka roka za iseljenje. Komšije za njega imaju samo pohvalne reči jer on već godinama u invalidskim kolicima obavlja sve kućne poslove, odlazi u kupovinu.

- Za mene je on uporediv jedino sa Nikom Vujičićem. Doduše, Dragan ima i ruke i noge, ali može da koristi samo levu ruku. U trenutcima kad mene uhvati neka malodušnost uvek mi pomogne pomisao "ej bre, ako može Dragan...". On ima i neke svoje izume iz oblasti tehnike, pa ga je u šali zovem i naš Tesla. Nadam se samo da će i ovaj problem kao i sve do sada uspešno rešiti, ispričao je njegov prijatelj Petar.

Ukoliko ste u mogućnosti, pomozite Draganu da do kraja aprila pronađe manji jednosoban, namešten stan ili garsonjeru. Njegov broj na koji ga možete kontaktirati je: 064 45 03 703

Kurir.rs/RINA