SPORTISTI ZA MALU HELENU: Hardver i Softver udružili snage da pomognu u humanitarnoj akciji

Foto: It liga

IT Liga, koja okuplja 32 ekipe u košarci organizovala je All Star događaj humanitarnog karaktera. Kako nam je rekao vlasnik IT Lige Luka Bulatović sportisti i ljubitelji košarke još jednom su pokazali da su ljudi velikog srca. Za lečenje četvorogdišnje Helene Živković iz Čačka, koja boluje od autizma i kojoj je novac preko potreban da se izbori sa ovom teškom bolešću, uspeli su da prikupe 126.900 dinara. Na humanitarnom događaju bio i košarkaš Partizana Danilo Anđušić.

foto: It liga

Od 540 igrača, izabrano je 24 najboljih koji su bili podeljeni u dva tima - Hardware i Software. Bilo utakmica jeste bila neizvesna do kraja, ali rezultat nikome nije bio važan, već samo pomoć maloj Heleni. Košarkaši su se nadmetali i u drugim discipinama. Jedna od njih podrazumevala je da se po tri igrača iz svake ekipe nadmeću ko će da postigne što više pogodaka za minut. Gađalo se sa obeleženih polja, a najviše bodova nosio je koš sa polovine terena. “Skills challenge” je disciplina u kojoj je spretnost pokazalo osam igrača. Oni su nastupali u parovima jedan protiv drugog prevazilazeći prepreke na terenu. U brzom šutiranju trojki učestvovalo je jedanaest košarkaša IT Lige.

foto: It liga

Cena ulaznice bila je 500 i 750 dinara, a ko je želeo mogao je da izdvoji i više. Uz kupljenu kartu svaki gledalac je dobio broj. U okviru nagradne igre, koja je takođe organizovana, izvlačeni su brojevi i gledaoci koji su bili srećne ruke od IT kompanija, koje su pomogle da se održi All Star takmičenje, dobili su poklone.

Kurir.rs