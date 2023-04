"PAUK" NOSI VOZILA IZ OVIH ULICA AKO IH SAMI NE POMERITE DO SUTRA U 22! Ovo je spisak ulica koje će u nedelju biti zatvorene

JKP "Parking servis" apeluje na sve građane, predstavnike firmi i organizacija da blagovremeno pomere svoja vozila sa trase 36. Beogradskog maratona zakazanog za nedelju, 23. aprila.

Parkiranje vozila na trasi maratona neće biti dozvoljeno u vreme održavanja te manifestacije. Vozila koja ne budu uklonjena sa trase maratona, najkasnije do 22 sata u subotu, 22. aprila, izmestiće ekipe "Parking servisa", u saradnji sa Saobraćajnom policijom.

Automobili će biti izmešteni na prvo slobodno parking mesto van trase maratona, radi pripreme staze i bezbednosti svih učesnika manifestacije. Vozačima koji nisu stigli da pomere svoje vozilo sa trase maratona, a imaju instaliranu aplikaciju za mobilne telefone "Parking servis" sa unetom registarskom oznakom vozila, stići će obaveštenje o lokaciji na koju je automobil premešten.

Sve informacije o premeštenim vozilima vozači mogu da dobiju putem telefona Servisnog centra Grada Beograda 11-0-11. Zahvaljujemo se svim vozačima i građanima Beograda na pomoći u organizaciji tradicionalnog Beogradskog maratona.

1 / 6 Foto: bgsaobracaj.rs

Izmena na linijama gradskog prevoza

Zbog održavanja 36. Beogradskog maratona, 22. i 23. aprila doći će do izmene režima i obustave saobraćaja na beogradskim ulicama predviđenim za trase maratona, kao i u ulicama na prilazima trasa od sutra u 22 časa do nedelje u 18 časova, saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj.

Od sutra u 22 sata do nedelje u 17 sati biće obustavljen saobraćaj i uklonjena sva vozila koja nisu u funkciji održavanja maratona u ulicama: Kolarčevoj, Terazije, Kralja Milana, Trg Nikole Pašića prema Terazijama, Prizrenskoj i Balkanskoj ulici (od Prizrenske do Kraljice Natalije).

Saobraćaj svih vozila biće obustavljen 23. aprila od ponoći do 11 sati u ulicama: Dečanskoj (od Nušićeve do Trga Nikole Pašića), Trg Nikole Pašića, u Bulevaru kralja Aleksandra (od Kneza Miloša do Beogradske ulice), Dragoslava Jovanovića, Vlajkovićevoj (od Kosovske do Dečanske), Svetozara Markovića (od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra), Desanke Maksimović i Resavskoj ulici (od Krunske do Bulevara kralja Aleksandra).

U nedelju, 23. aprila, od 7 do 15 sati biće obustavljen saobraćaj i uklonjena sva vozila koja nisu u funkciji održavanja maratona u Ulici kraljice Natalije.

Takođe u nedelju, od 8 do 10.30 biće obustavljen saobraćaj u Takovskoj (od Svetogorske do Kneza Miloša) i Ulici kneza Miloša (od Takovske do Nemanjine ulice).

Ulica kneza Miloša, na delu od Bulevara kralja Aleksandra do Admirala Geprata (smer ka Nemanjinoj), ostaje zatvorena za saobraćaj do 17 sati.

Na dan održavanja maratona, od 8.30 do 15 sati dolaziće do izmene režima saobraćaja i obustave saobraćaja na trasama maratona, polumaratona, trke na 10 kilometara i trke zadovoljstva, kao i na svim prilazima trasama u Bulevaru kralja Aleksandra, Beogradskoj, na Slaviji, Nemanjinoj, Balkanskoj, Gavrila Principa, Pop Lukinoj, Brankovom mostu, Bulevaru Mihajla Pupina, Bulevaru Nikole Tesle, Džona Kenedija, Bulevaru umetnosti, Bulevaru Milutina Milankovića, Antifašističke borbe, Mostu na Adi, Milentija Popovića, Karađorđevom trgu, Karađorđevoj, Glavnoj, Bežanijskoj, Tošinom bunaru, Pariske komune, Bulevaru maršala Tolbuhina, Otona Župančiča, Narodnih heroja, Zemunskoj, Vojvođanskoj, Dr Ivana Ribara, Jurija Gagarina (od Bulevara Milutina Milankovića do Ulice Dušana Vukasovića), Dušana Vukasovića, Evropskoj (od Dušana Vukasovića do Gandijeve), Gandijevoj (od Evropske do Jurija Gagarina), Omladinskih brigada, Đorđa Stanojevića, Bulevaru Crvene armije i u Ulici kraljice Natalije.

Izmene režima saobraćaja i obustave saobraćaja vršiće se u skladu sa dinamikom prolaska takmičara, navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs)