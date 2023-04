PAŽNJA, OVIM ULICAMA DANAS NIKAKO NEĆETE MOĆI Imate još 10 minuta da se provučete a onda se sve zatvara! Evo trase maratona (MAPA)

BEOGRAD - Trideset šesti beogradski maraton danas će biti održan uz najavljeno učešće više od 10.000 atletičara iz 64 zemlje.

Maraton počinje u 9 sati na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Resavske ulice, a cilj je ispred hotela "Moskva".

OVDE MOŽETE POGLEDATI DETALJAN VODIČ ZA SVE IZMENE U SAOBRAĆAJU TOKOM DANA

U Beograd je stiglo i 25 elitnih takmičara iz Kenije, Etiopije, Ruande i Maroka sa ličnim rekordima ispod 2:10,54 koliko iznosi rekord Beogradskog maratona u muškoj konkurenciji, dok u ženskoj konkurenciji rekord iznosi 2:29,44.

Pored maratona na programu su još četiri trke - polumaraton (21,1 kilometar), trka na 10 kilometara, trka zadovoljstva (2,3 kilometra) i štafetni polumaraton. Veliki broj linija javnog prevoza u Beogradu voziće izmenjenom trasom, a potpuna normalizacija saobraćaja se očekuje oko 18 sati.

foto: Beoinfo

Zbog održavanja 36. Beogradskog maratona, 22. i 23. aprila doći će do izmene režima i obustave saobraćaja na beogradskim ulicama predviđenim za trase maratona, kao i u ulicama na prilazima trasa od sutra u 22 časa do nedelje u 18 časova, saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj.

Od sutra u 22 sata do nedelje u 17 sati biće obustavljen saobraćaj i uklonjena sva vozila koja nisu u funkciji održavanja maratona u ulicama: Kolarčevoj, Terazije, Kralja Milana, Trg Nikole Pašića prema Terazijama, Prizrenskoj i Balkanskoj ulici (od Prizrenske do Kraljice Natalije).

Saobraćaj svih vozila biće obustavljen 23. aprila od ponoći do 11 sati u ulicama: Dečanskoj (od Nušićeve do Trga Nikole Pašića), Trg Nikole Pašića, u Bulevaru kralja Aleksandra (od Kneza Miloša do Beogradske ulice), Dragoslava Jovanovića, Vlajkovićevoj (od Kosovske do Dečanske), Svetozara Markovića (od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra), Desanke Maksimović i Resavskoj ulici (od Krunske do Bulevara kralja Aleksandra).

Tramvajske linije

foto: Bgprevoz.rs, Printscreen

foto: Bgprevoz.rs, Printscreen

U nedelju, 23. aprila, od 7 do 15 sati biće obustavljen saobraćaj i uklonjena sva vozila koja nisu u funkciji održavanja maratona u Ulici kraljice Natalije.

Takođe u nedelju, od 8 do 10.30 biće obustavljen saobraćaj u Takovskoj (od Svetogorske do Kneza Miloša) i Ulici kneza Miloša (od Takovske do Nemanjine ulice).

00:20 Beograd pred početak maratona

Ulica kneza Miloša, na delu od Bulevara kralja Aleksandra do Admirala Geprata (smer ka Nemanjinoj), ostaje zatvorena za saobraćaj do 17 sati.

Na dan održavanja maratona, od 8.30 do 15 sati dolaziće do izmene režima saobraćaja i obustave saobraćaja na trasama maratona, polumaratona, trke na 10 kilometara i trke zadovoljstva, kao i na svim prilazima trasama u Bulevaru kralja Aleksandra, Beogradskoj, na Slaviji, Nemanjinoj, Balkanskoj, Gavrila Principa, Pop Lukinoj, Brankovom mostu, Bulevaru Mihajla Pupina, Bulevaru Nikole Tesle, Džona Kenedija, Bulevaru umetnosti, Bulevaru Milutina Milankovića, Antifašističke borbe, Mostu na Adi, Milentija Popovića, Karađorđevom trgu, Karađorđevoj, Glavnoj, Bežanijskoj, Tošinom bunaru, Pariske komune, Bulevaru maršala Tolbuhina, Otona Župančiča, Narodnih heroja, Zemunskoj, Vojvođanskoj, Dr Ivana Ribara, Jurija Gagarina (od Bulevara Milutina Milankovića do Ulice Dušana Vukasovića), Dušana Vukasovića, Evropskoj (od Dušana Vukasovića do Gandijeve), Gandijevoj (od Evropske do Jurija Gagarina), Omladinskih brigada, Đorđa Stanojevića, Bulevaru Crvene armije i u Ulici kraljice Natalije.

Izmene režima saobraćaja i obustave saobraćaja vršiće se u skladu sa dinamikom prolaska takmičara, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Beoinfo