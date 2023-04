CELA ČUKARICA PRIČA O SUPERDANIJELU IZ HITNE Porodio ženu u stanu, slikao se s tek rođenim Pavlom u naručju (FOTO)

BEOGRAD - Društvenim mrežama kruži fenomenalna objava koja nema veze ni sa kakvim filmovima, serijama, rijalitijima, glumcima, ali ima sa zvezdama svakodnevnog života u Beogradu!

Beograđani su tako imali priliku da putem mreža vide lice pravog superheroja iz Hitne pomoći. Sve se zbilo pre neko veče na Čukarici i krenulo sa Instagrama upravo ovom porukom:

"Jedno veliko bravo za ekipu Hitne pomoći koja je sinoć dežurala na Čukarici, drugarica se uz pomoć njih porodila u stanu. Svi su bili divni, pogotovo medicinski tehničar koji je brinuo o bebi i mami dok nisu stigli u porodilište. Drugarica bi volela ukoliko se neko od ekipe prepozna da se zahvali i da kaže da je na svet stigao Pavle i da je uz njihovu brzu reakciju stigao živ i zdrav", piše u njoj.

Ubrzo se ekipa zaista prepoznala, pa je jedan od njih, tehničar Danijel Zuvić, na svom Fejsbuk profilu objavio fotografije sa terena sa malenim Pavlom i doktorkom Danelom Milošević.

"Dobrodošao, Pavle. Volim svoj posao. Sreća nikad veća. Hvala puno komšinici iz ulaza", napisao je Zuvić. Očekivano, na račun cele ekipe ubrzo su stigle brojne čestitke. "Svaka čast", "Bravo", "Ponosna sam", "To se zove hitna pomoć", samo su neki od komentara.

"Doktorka Danela Milošević, vozač Srboslav Simić i ja smo uigrana ekipa, profesionalci, uvek ljubazni, fini i brzi, pa je i ovo proteklo u najboljem redu. Presrećni smo što se sve završilo kako treba, beba i mama su dobro, a mi ćemo ih uskoro i posetiti", rekao je Zuvić za Blic ženu. Danijel ističe da je ekipa bila u bazi na Čukarici kada je dobila hitan poziv - jednoj ženi je pukao vodenjak i porođaj je već u toku.

"Kako smo bili blizu same adrese, već u roku od dva do tri minuta smo bili na licu mesta. Čim smo došli, videli smo porodilju kako leži na boku, a zaista je imala puno sreće. Mi smo stigli u poslednjoj sekundi, bebi je već virila glavica i ruke. Da nismo stigli, beba je doslovce mogla da ispadne na pod. Njoj je termin bio u ponedeljak, pa je čekala ponedeljak da se jave u bolnicu, ali je sve krenulo malo ranije. Žena je bila toliko sabrana da nas je snimala sve vreme, a mlađa ćerkica je spavala sa njom u krevetu do tog trenutka, pa je čak i ona prisustvovala porođaju", objašnjava okolnosti porođaja.

foto: Facebook Printscreen

Danijel ističe da je porođaj kod kuće rizičan jer uvek ima mesta za komplikacije, ali da ekipe Hitne pomoći nemaju drugi izbor pri hitnim postupcima. Srećom u ovom, ali i prethodnim slučajevima tokom njegove karijere, svaki porođaj se završio dobro.

"Do sada smo imali ukupno četiri porođaja van porodilište, dva puta kod kuće i dva puta u sanitetu i svi su se završili dobro. Tri bebe su čak dobile i ime po meni - dve devojčice koje sam porodio zovu se Danijela, a jedan dečak Danijel. Sada imamo i Pavla", kaže ovaj sposoban mladi čovek.

Kurir.rs/Instagram/Blic žena/Facebook