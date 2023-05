ŠAPIĆ ZA KURIR TV O SMS VARANJU U GRADSKOM PREVOZU: Prepoznaćemo falsifikat, ako neko želi na 3 GODINE U ZATVOR ZBOG 50 DINARA...

Novi sistem gradskog prevoza koji je nazvan "Beograd plus" počeo je da važi od pre dva dana. Građani će moći da kupe kartu slanjem SMS poruke ili kupovinom u papirnoj formi. Uskoro bi trebalo da zaživi i aplikacija preko koje će takođe moći da se kupe karte za gradski prevoz.

Ovim povodom novinarka Kristina Džoković razgovarala je sa gradonačelnikom Beograda Aleksandrom Šapićem.

- Za sad nema nikakvih problema. Sistem dobro funkiconiše. Naravno da će trebati više vremena da svi budu upoznati sa novi načinom kupovine karata i cena karata. Očekujemo da ljudi u roku od 7 do 8 dana budu informisani na koji način funkcioniše nov sistem kupovine karata. Ono što je važno jeste da sada svaki dinar završava na računu grada Beograda, da je dva puta jeftinije nego što je bilo i da je daleko jednostvanija kupovina. Kako vreme bude išlo na nama je da pokušamo da poboljšamo i druga aspekte našeg javnog prevoza.

Šapić je rekao da se aplikacija za gradski prevoz očekuje uskoro.

- Aplikacija se očekuje u toku leta. To je u klopu projekta pametno upravljanje gradskim prevozom. Moći ćemo prvi put nakon dvanaest godina da imamo uvid o korišćenju gradskog prevoza. Nije bilo lako rasturiti sistem koji je 12 godina davio grad Beograd. Ovaj sistem su svi kritikovali 12 godina. Imate danas medije koji čak i brane Bus Plus. Što niste brinuli ovih 12 godina o ljudima dok ste ih pelješili. Udarili smo u osinjak koji smo rasturili.

A evo šta je gradonačelnik rekao o mogućnosti tzv. švercovanja u novom sistemu plaćanja gradskog prevoza.

- To vam je kao da pitamo za ljude koji su navikli da kradu, da li će i dalje moći da kradu. Ako se neko bude švercovao naravno da će da bude kažnjen. Naravno da imamo odgovarajuće mere. Lako će moći da se utvrdi da li je poslata poruka falsifikat. Onog momenta kad vi nemate kartu vi dobijate kaznenu kartu koja vredi 5.000 dinara, ali postoji i mogućnost kazne do 3 godine zatvora. Pa sad ako je neko spreman da zbog 50 dinara ili 100 dinara provede 3 godine u zatvoru... - rekao je Šapić i dodao:

- Učinili smo sve da do toga dolazi što manje. To neplaćanje prevoza datira od 90-ih godina kada je prevoz bio zaista katastrofalan. To je ostavljeno u amanet i posle devedestih i nastavilo su u Bus plus sistemu u koji građani nisu imali poverenja. Došli smo do toga da jako mali broj ljudi plaća kartu. Nisu Beograđani nesavesni. Ova cena karata je cena vraćanja poverenja u svoj grad. Da cena bude pristupačnija, da se zna gde novac ide.

