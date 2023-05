AKO NE ŽELITE DA VAM "BELI" PIŠU KAZNU, OVO MORATE ZNATI Komunalni policajac detaljno objasnio kako će se PROVERAVATI KARTE ZA GSP

Novi sistem naplate karata "Beograd Plus" počeo je pre nekoliko dana, a prema rečima Sanje Božović, sekretara za inspekciju, nadzor i komunikaciju ovo je mnogo jednostavniji sistem kako naplate tako i kontrolisanja karata u gradskom prevozu.

- Najjednostavnije se može kupiti karta sms-om ili u poslovnici. Potvrda koja vam se vraća je potvrda kojom se potvrđuje da ste kupili kartu. Kontrolu karata će vršiti isključivo komunalni milicioneri "Beli" i oni su jedina ovlašćena lica koja mogu kontrolisati da li imate kartu ili ne - kaže Božić.

Ko plati kaznu u roku od 8 dana, cena upola manje

Nenad Lakić, rukovodilac poslova komunalne milicije ističe da se nada da će novi sistem naplate karata dovesti do toga da će se "Beli" samo pozdravljati sa građanima u prevozu i da neće biti problema.

foto: Fonet/Marko Dragoslavić

- Bili smo sporadično prisutni kao neka vrsta asistencije kontrolorima. Mogli smo da napišemo kaznu ako neko ne poseduje kartu, ali nismo imali aparat da izvršimo kontrolu na način na koji je to rađeno. Sada ćemo samo mi kontrolisati karte. Beli će ulaziti i kontrolisati da li neko ima ili nema kartu. Ko nema kartu pisaće mu se kazna od 5.000 dinara, a biće i period od 8 dana kada će kažnjeni moći da plati kaznu od 2.500 dinara. Ako napravimo paralelu, vidimo da je jedna prosečna cena mesečne karte 2,200 dinara. Vidimo da je ovaj socijalni i prijateljski momenat grada će da učini mnogo bolje i da nama olakša posao i da mi budemo samo neko ko će da se pozdravi sa tim građanima i da neće biti problema o kojima svi pričaju - kaže Lakić i dodaje:

- Moći ćete da završite tu vožnju sa kaznom. Sa tom kaznom ne može da se vozi u drugom nekom linijskom prevozu, jer će kazna da sadrži broj linije i garažne stanice i znaće da ste tu dobili kaznu i da možete da završite tu vožnju i posle da izmirite obavezu - kaže Lakić.

Penzionerske karte važiće do kraja godine, mesečne karte za maj do kraja ovog meseca, a svi će moći da nabave nove karte širom grada. Studenti će imati povlašćenu cenu mesečne karte od 1.000 dinara. Samo je potrebno da izvade potvrdu da su studenti i sa njom odu do najbliže poslovnice gde će se slikati i dobiti kartu.

