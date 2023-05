NOVA APLIKACIJA ZA SISTEM JAVNOG PREVOZA DO KRAJA JUNA: Evo šta će sve biti moguće sa njom!

Do kraja juna počeće da funkcioniše aplikacija za mobilne telefone za novi sistem javnog prevoza, a to će praktično značiti da će građani na ovaj način plaćati kartu i istovremeno moći da dobiju informaciju gde se nalazi vozilo koje im je potrebno, rekao je gradonačelnik Aleksandar Šapić.

- Naplata karata SMS porukom funkcioniše od prvog dana, papirne karte trenutno mogu da se kupe samo u poslovnicama GSP-a, a do kraja leta biće dostupne na 80 odsto kioska na javnim stajalištima u gradu - rekao je gradonačelnik.

Šapić je pojasnio da bez obzira kada se mesečna karta kupi, ona važi narednih trideset dana. Naveo je primer da ako je karta kupljena 15. maja ona će važiti do 15. juna, znači nisu vezane za kalendarski mesec. To važi za karte kupljene putem SMS-a, a za one kupljene preko firmi ostaje da važe za aktuelni mesec za koji su kupljene.

- Na osnovu aplikacije, putem GPS-a, moći ćemo da dobijemo informaciju gde se nalazi vozilo. Istovremeno, ovom aplikacijom moći će da se plati karta i to ili putem kreditne kartice ili SMS-a. Kada to budemo imali, moći ćemo da kažemo da smo upotpunili novi sistem naplate karata u javnom prevozu - rekao je gradonačelnik za Beoinfo

On je naglasio da će prvi put posle dvanaest godina novac od naplate biti vraćen Gradu, što će omogućiti da se kupe nova vozila.

- Konačno sav novac leže na račune Grada Beograda, a ne na račune privatnih firmi, kao što je to bio slučaj do sada, pa nam se time već u toku leta otvara mogućnost za pregovore oko nabavke novih vozila. Ideja nam je da kupimo 500 autobusa i po sto tramvaja i trolejbusa. Ako to uspemo, u roku od dve do tri godine praktično ćemo obnoviti naš celokupni vozni park, pa zbog svega toga molim građane za malo strpljenja - istakao je Šapić.

Gradonačelnik je podsetio da je Grad podeljen na dve zone i da sada postoje četiri kategorije SMS karata, za 90 minuta, jedan, sedam i mesec dana, te da je sistem naplate sada pojednostavljen, a karte su skoro duplo jeftinije.

