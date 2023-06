Roj pčela, viđen na Bulevaru kralja Aleksandra zabrinuo je mnoge naše sugrađane. Zbog učestale pojave ovih insekata, telefon beogradskih udruženja pčelara je usijan. Kako su pčele dospele u gradsku sredinu, kako da se ponašamo kada naletimo na njih i koga da pozovemo istraživala je novinarka Kurira Ana Silađi.

foto: Kurir televizija

Kada nam se roj pčela nastani u kući, automobilskoj gumi, ili ako naletimo na njih na putu do posla mnogi od nas se uspaniče. Najbolje bi bilo da nam se ne desi, a ako dođe do toga najvažnije je da ostanemo pribrani, savetuju pčelari, koji imaju pune ruke posla, naročito u periodu od maja do jula.

foto: Kurir televizija

- Pčela nije agresivna, ona štiti stanište koje ugrozite, odnosno košnicu, ona će se logično braniti i može da vas ubode. Nemojte prilaziti, probajte da stupite u kontakt sa nekim od pčelara, možete da pozovete nas, ali većina nas je u ovom periodu na svojim pčelinjacima - Stanko Rajić iz Beogradsko udruženje pčelara.

Iz udruženja pčelara Beograda apeluju na gradske vlasti da im obezbede resurse i formiraju tim koji bi reagovao u ovakvim situacijama, jer zbog toga što dnevno prime na desetine poziva nisu uvek u mogućnosti da izađu na teren. Inače, na rojenja pčela, između ostalog utiču i vremenski uslovi, tačnije obilne padavine koje su poslednjih dana u Srbiji učestale, a uskoro se očekuje stabilizacija vremena.

foto: Kurir televizija

- Što se tiče temperatura one bi već krajem meseca bile oko 30 stepeni, neki prosek bi u poslednjoj nedelji juna bio između 27 i 31 stepen, a što se tiče padavina u narednih desetak dana ostaje ovakav tip vremena - Goran Mihajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

02:15 NAJEZDA PČELA U CENTRU BEOGRADA! Ukoliko ih ugledate OVO NIPOŠTO ne radite! U gradu se nalazi BLIZU 3.000 ODBEGLIH ROJEVA!

Da pčele u gradu nisu neuobičajena pojava svedoči i podatak Beogradskog udruženja pčelara da u gradu živi više od 3.000 odbeglih rojeva pčela. Zato ako ovih dana naiđete ne paničiti i nipošto ih nemojte ubijati, već pozovite pčelare. Ne zaboravite da je pčela najkorisniji insekt i oprašivač i da više od 70 odsto gajenih biljaka, koje se koriste u ishrani ljudi zavisi direktno od njih. Ana Silađi, Kurir televizija.

Kurir.rs

