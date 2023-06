"SURČINAC SEKULA JE GLAVNI DIVLJI TAKSISTA U GRADU" Zlatković i Bjelić podržali akciju protiv DECENIJSKOG JAVAŠLUKA NA AERODROMU

Uskoro više neće biti "divljih taksista" na beogradskom aerodromu - ovo je vest koja je obradovala sve nas mušterije, ali i taksiste u celom Beogradu.

Nove mere koje je preduzelo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u saradnji sa MUP-om zajedno sa beogradskim aerodromom i Gradom Beogradom donele su rezultate - u poslednjih sedam dana oduzeta su tri vozila, a jedan divlji taksista je uhapšen.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da grupu divljih taksista koja već decenijama unazad pljačka ljude čini između 25 i 30 navodnih taksista.

- Grupa prema procenama otima do 30.000 evra dnevno što znači da svako od članova uzme oko 1.000 evra svakog dana - rekao je ministar Vesić.

Najnoviji sistem rada na aerodromu "Nikola Tesla" podrazumeva sledeće, kada sletite, uzmete vaučer koji ne menja novac, već vam garantuje da će vas taksisti voziti po unapred utvrđenim tarifama i bez vaučera ne možete da dobijete vožnju. Potom dolazite na taksi stanicu i tada ulazite u taksi vozilo, a ceo ovaj proces kontrolišu "Beli", odnosno komunalna milicija.

Ipak, koliko je ova borba protiv takozvanih divljaka teška i šta je sve prethodilo, kao i kada će i poslednji divlji taksista biti zaustavljen u svojim namerama, voditelji Pulsa Srbije pitali su Zlatana Zlatkovića, direktora "Beogradskog taksija", koji je i sam preživeo golgotu, i Aleksandra Bjelića, predsednika auto-taksi udruženja Srbije.

- Organizator divljeg taksi prevoza je jedan Surčinac, zovu ga Sekula. Nakon što su me prebili, mene su prijavili za pokušaj ubistva, zvali su me da dam izjavu u policiju. Nakon toga je bio neki sastanak, pokupali smo da zakopamo ratne sekire. Izašao sam ranije jer je na sastanak došao i dotični gospodin. Zatekao sam probušenu gumu posle sastanka. Sagnem se da promenim gumu, neko me šutne u glavu. Kasnije se utvrdi identitet i te osobe, koga zovu Popaj. Nikad nije bio procesuiran - priča svoja iskustva iz 2013. Zlatković.

Bjelić je pozdravio akciju, koju je nazvao početkom kraja problema koji traje tri decenije.

- Zlatan vodi privatnu borbu, nedavno je ponovo napadnut. Imali smo sastanke s ministrom Vesićem, pošto je stalno bila priča kad će se urediti aerodrom. Bila je molba jer smo imali veliki pritisak da uradimo blokadu aerodroma, da bismo nadležne državne organe naveli na to da se uhvate u koštac sa svim problemima. Rekli smo da nećemo da se mešamo, ali država ima instrumente. Rečeno nam je da će se do 1. juna otvoriti nova taksi stanica, sad je sve vidljivo i da će krenuti u borbu s neregularnim radom - kaže Bjelić i dodaje:

- Desilo se da Zlatan nije mogao da gleda šta se dešava, krenuo je u borbu koju podržavamo i opert su ga napali i naneli teške telesne povrede. Posle smo imali još četiri napada. Država je onda rekla da se od danas kreće i sad imate jako dobru situaciju na aerodromu. Ovo traje 20-30 godina i sad su se uključile sve institucije.

