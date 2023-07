ŠAPIĆ O GLAVNOJ AUTOBUSKOJ STANICI U NOVOM BEOGRADU: U punom kapacitetu početkom 2024. godine

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je danas da će u narednih šest meseci glavna autobuska stanica biti sa Savskog trga potpuno premeštena u Novi Beograd.

On je tokom posete rekonstruisanom parku kod Vojne gimnazije rekao da će se od ponedeljka nastaviti preseljenje autobuske stanice koje je obustavljeno 2017. godine.

Šapić je procenio da će nova autobuska stanica raditi "u punom kapacitetu" početkom 2024. godine, ako sve bude išlo kako se očekuje.

foto: Beionfo

"U kompaniji 'BAS' koja je imala obavezu da uradi sve što nije uradila svih ovih godina, u međuvremenu se promenilo rukovodstvo. Vlada Srbije je sa njima napravila dogovor o kreditu. Njihovo novo rukovodstvo odlučilo se za drugačiju politiku i ja se nadam da će ona uroditi plodom i da će od ponedeljka da se nastave radovi", rekao je Šapić novinarima.

Rekonstruisani park kod Vojne gimnazije prostire se na 30.000 kvadratnih metara i sastoji se od sportskog terena, teretane na otvorenom i dva dečija igrališta za decu do sedam godina i za stariju decu, Šapić je najavio i deo za kućne ljubimce.

foto: Beionfo

Šapić je, upitan o izjavi ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Aleksandra Martinovića kojom je uvredio građane koji nemaju decu, naveo da ne misli da je ministar imao lošu nameru i da, ukoliko se neko uvredio, Martinović može da se izvini.

"Imam utisak da se u svakoj rečenici uvek traži sve najgore. Ova dva meseca mislim da je velika zloupotreba i one velike tragedije u 'Ribnikaru' i termina 'deca'. Nešto najlepše što čovečanstvo ima su deca, a kako smo došli do toga da se tom decom gađamo kao da su pomorandže, nažalost, to je ozbiljnije pitanje", rekao je Šapić.

(Kurir.rs/beta)