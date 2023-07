DIVLJI TAKSISTI NE MOGU VIŠE DA VAS PLJAČKAJU: Cene i detalji o VAUČERIMA ZA TAKSI vožnju od aerodroma do adrese

Ako želite da od aerodroma stignete do Vračara, Zvezdare, Savskog Venca, ili nekog dela Palilule biće vam potrebno 3.000 dinara.

Da biste izbegli da vas prevare divlji taksisti, važno je da znate da na aerodromu postoji zvanično taksi stajalište i kućica gde možete dobiti potvrdu sa fiksnom cenom vožnje. Takođe, svuda na aerodromu se nalaze putokazi koji vode do ovog stajališta, a uz potvrdu koju dobijete, dobićete i fiksnu cenu karte u zavisnosti od odredišta u gradu, odnosno vaučer.

Zvanično taksi stajalište na aerodromu "Nikola Tesla" građani mogu prepoznati po znaku, na njemu stoji znak Grada Beograda. Kada se izlazi sa terminala postoje jasni uputi kako da dođete do taksi stajališta, a jedan od najboljih orijentira je i Toranj.

Vožnja uz vaučer od 2.300 do 9.900 dinara

U cenovniku se može videti da se cene kreću od 2.300 dinara za određena naselja u okviru Surčina, Zemuna i Novog Beograda do 9.900 dinara za vožnju do Lazarevca, Mladenovca ili Barajeva. Ako želite da od aerodroma stignete do Vračara, Zvezdare, Savskog Venca, ili nekog dela Palilule biće vam potrebno 3.000 dinara. Cenu od 3.700 dinara platićete ako idete do Čukarice, Krnjače, Ovče, Borče, Pančevačkog i Zrenjaninskog puta, Koteža i drugih dela Palilule. Na zvaničnoj taksi stanici nalaze se i komunalni milicajci, koji proveravaju da li je sve uredu i kojima se građani mogu obratiti za sve nedoumice.