IZMENE U TRASAMA GSP LINIJA OD SUTRA DO 29. SEPTEMBRA: Zbog radova se zatvara Savska ulica

Tokom izvođenja radova na izgradnji podzemnih instalacija u Savskoj ulici, od Savskog trga do raskrsnice sa Ulicom vojvode Milenka, od sutra do 29. septembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštio je danas Sekretarijat za javni prevoz.

Kako se navodi, u tom periodu biće zatvorena kolovozna traka u smeru ka Mostaru i ukida se tramvajski saobraćaj u Savskoj ulici.

Tramvaji na liniji 11 će u oba smera saobraćati na trasi Karađorđeva – Zemunski put – Stari savski most – Milentija Popovića – Bulevar Milutina Milankovića – Antifašističke borbe.

Na liniji 12, tramvaji će u oba smera saobraćati na trasi Nemanjina – Zemunski put – Stari savski most – Milentija Popovića – Bulevar Milutina Milankovića – Đorđa Stanojevića – Bulevar heroja sa Košara – Most na Adi – saobraćajnica pored Hipodroma – Vladimira Radovanovića – Požeška – Banovo brdo.

Autobusi na linijama 36 i 51N će u smeru ka Mostaru saobraćati na trasi Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Mihaila Bogićevića – Karađorđeva –Zemunski put – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća stajališta, naveo je Sekretarijat.

(Kurir.rs/FoNet)