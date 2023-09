Beogradski vodovod najavio je da danas zbog radova građani više ulica u Zemunu, od 9 do 22, neće imati vodu.

To su ulice - Glavna, od Avijatičarskog trga do Njegoševe, Vasilija Vasilijevića, od Cetinjske do Glavne, Cetinjska, Oračka, Bežanijska, Rajačićeva, Dubrovačka, Kneza Pavla Karađorđevića i Akademska.

Obezbeđene su auto-cisterne, a na građane je apelovano da pripreme zalihu vode, preneo je Beoinfo.

