Zanimljivo je da škola plivanja,ali i rekreativno bavljenje ovim sportom,nikada nije bilo popularnije,nego što je od početka septembra u Gradskom centru za fizičku kulturu ili popularnom DIF-u, pa su,nakon sređivanja bazena za posetioce, pokrenute i razne akcije za sve uzraste.

Pored obuke za neplivače,ono što najviše privlači pažnju je i škola plivanja za bebe.

- Mislim da su ljudi jedva čekali da otvorimo bazen, voda je čista, bakteriološki ispravna, ovde je vruće, temperatura je 27.4 u velikom bazenu, dakle dobro je za sve kolektivne vežbice na koje mi apelujemo. Dođite da plivate, jer je ono jako važno. U malom bazenu je nešto viša temperatura jer je tamo obuka za bebe - rekla je Aleksandra Pavlović iz Starog DIF

01:34 STARI DIF NUDI SPEKTAR USLUGA NAKON RENOVIRANJA! Do kraja septembra vas čekaju BUM POPUSTI: Škola za bebe, rekreativce, odrasle...

Sve što se podrazumeva na jednom bazenu, uključujući i saunu, u koraku je sa najvišim standardima.

Takođe, ukoliko dođete danas u periodu od sedam do 21 časova, imaće pravo da kupi člansku karticu kardio teretanu koja je na popustu 30 odsto, mi to zovemo "Bum akcija". Danas dođite, kardio teretana nam je super, sve sprave su nove. Takođe, do kraja septembra je 25 odsto popusta u školi plivanja za decu predškolce.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:44 Čačak, plivanje za časni krst