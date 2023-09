NIKAKO NE PRILAZITE, NOSE OPAKE BOLESTI: Na Karaburmi traže majmuna sa snimka, stručnjak upozorava na opasnost (VIDEO)

Beograđani, kao i svi ljudi širom Srbije, u nedelju su ostali šokirani kada se na društvenim mrežama pojavio snimak majmuna kako se pentra po krovu na Karaburmi.

Snimak majmuna koji šeta na krovu na Karaburmi izazvao je nevericu među građanima, a i dalje je misterija otkud on tu. Odgovor na ovo pitanje nema niko od nadležnih gradskih organa, pa se zato sumnja da je majmun ilegalno doveden u Srbiju.

Ljudi tragaju za majmunom kao za "pokemonima"

Čim se ovaj snimak misterioznog majmuna na Karaburmi pojavio na društvenim mrežama niko nije mogao da utvrdi gde se on tačno nalazi. Desetinama, ako ne i stotinama, pa i hiljadama ljudi nije bio problem da se organizuju i da u komentarima pišu gde bi majmun mogao da bude kako bi ga uhvatili.

Obzirom da je inicijalna lokacija - Karaburma, potvrđena, ali potrebno je imati na umu da je to samo jedan mali deo ovog dela Beograda jedini trag su kuće i solarni paneli na jednoj od kuća.

Tako su ljudi pravili Instagram i druge grupe u kojima su pisali gde bi majmun mogao da bude.

Te lokacije su, kako kaže osoba koja je učestvovala u ovom nesvakidašnjem avanturističkom lovu na majmuna Stara Karaburma gde ima dosta kuća, ali i ulice Dragoslava Srejovića, Ljubice Lukovića, Garsije Lorke, i druge gde ima dominantno kuća sa krovovima gde bi majmun mogao da se "vere".

"Ne prilazite odbeglom majmunu"

- Moja pretpostavka je da je majmun pobegao, i ako je pobegao verovatno ga je vlasnik pronašao pre bilo koga. Problem je ovde i sada u verodostojnosti fotografije. Evo ja sam danas dobio žalbu za neku životinju u zoo vrtu za koju se ispostavilo da je stara 10 godina. Problem je ući u trag svemu tome, i onome što je zaista istina - upozorava Kristijan Ovari, biolog Beo zoo vrta.

On je pozvao sve građane koji tvrde da su ovog majmuna videli na Karaburmi, da mu ne prilaze jer to može da bude veoma opasno.

- Ljudi nikako neka ne pokušavaju da ga hvataju, vabe ili hrane. Odmah bi trebalo da obaveste, policiju, JKP "Veterina Beograd" ili i Zavod za zaštitu prirode. Mi kao zoo vrt možemo da izađe i da hvatamo životinje samo ako dobijemo dozvolu od nadležnih - objašnjava Ovari.

Prenose HIV, hepatitise B i C

- Makaki berberski majmun je jedini evropski predstavnik majmuna na planeti. Problem je u tome sto oni dobro podnose našu klimu, pa su se u stara vremena držali kao ljubimci između ostalog. Međutim, vremenom su postali ugrožena vrsta životinja - kaže Kristijan Ovari.

Prema njegovim rečima, ova vrsta majmuna se lako razmnožava, i često je meta ilegalnih cirkusa.

- Veliki problem sa njima bude to što su oni kao mali i bebe jako simpatični. Ipak kako odrastaju počinju da pokazuje druge nagone, i postaju velika opasnost. Kada se međusobno svađaju, oni se ujedaju za nogu ili podlakticu, ali kada majmun ujede čoveka to može da dovede do infekcije virusom hepatitisa B i C. Takođe prenose i vrstu HIV virusa koji je sličan kao onaj kod ljudi, tako da ujedom tog majmuna možete da budete i HIV pozitivni - upozorava Ovari za "Blic".

On ističe da je soj virusa hepatitisa B i C koji ovi majmuni mogu da prenesu čoveku izuzetno opasna po ljude. Takođe napominje da ove bolesti mogu da prenesu čoveku samo ilegalnim kontaktom.

Fizički jači od odraslih ljudi

Prema rečima biologa Ovarija, odrasla jedinka, a pogotovo ako je mužjak predstavlja ozbiljan problem i odraslom muškarcu da ga savlada.

- Najgore je kada ljudi kažu "imaćemo majmuna dok je mali, a onda ćemo da ga damo zoo vrtu". Tih majmuna nema kod nas u zoo vrtu, prevashodno jer postoje ugroženije vrste koje zahtevaju veću brigu. Kada nam se se neko pojavi sa kutijom i životinjom, a mi nemamo uslove da ga držimo, to je već problem - kaže Ovari za "Blic".

On objašnjava da se ne može tek tako čuvati egzotična životinja u Beo zoo vrtu, i da je prethodno potrebno dobiti mnogobrojne dozvole, pripremiti stanište, i još mnogo toga.

Zakon u Srbiji zabranjuje držanje primate, ali...

Kako Ovari kaže Zakon Republike Srbije u okviru zaštite životne sredine kaže da je držanje primata zabranjeno izuzev u posebnim uslovima u zatočeništvu.

- To znači da morate biti zoo vrt, ali čak ni mini zoo vrt za to ne dobije dozvoli. Morate biti neko prihvatilište ili ustanova koja je bavi analizama, i morate imati odobrenje jedino od ministra - kaže on.

Ovari se osvrnuo na nekoliko slučajeva kada su primati ove vrste pronađeni ilegalno u Srbiji.

- Ne tako davno je bio slučaj da je jedna mlada ženka nađena, ona je spasena i sada se nalazi u zoo vrtu u Paliću. Njihov životni vek traje i do 30 godine ako dobiju adekvatnu negu, dok majmunu i u privatnom ili ilegalnom vlasništvu stradaju zbog neadekvatne ishrane - podvukao je on.

