ŠTO BI PALO ZA MESEC DANA, SRUČILO SE ZA JEDAN DAN: Pogledajte potop noćas u Beogradu dok ste vi spavali (VIDEO)

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, a ponegde su mogući i pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod u najnovijoj vremenskoj prognozi.

Pre podne na severu i istoku, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se postepeni prestanak padavina, zatim i delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije i jak, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša od 20 do 27.

U Beogradu će ujutru i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, povremeno s kišom. Posle podne suvo uz delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren vetar, severoistočni i istočni. Najniža temperatura 15, a najviša 23 stepena.

Meteorolozi su juče, uoči nevremena, najavili da Srbiju očekuje ogromna količina padavina, tolika da će u samo jednom danu pasti kao za čitav mesec.

AMSS: Kolovozi mokri, magla smanjuje vidljivost Saobraćaj u Srbiji odvija se uz mokre kolove i smanjenu vidljivost zbog magle, dok zadržavanja ima na graničnim prelazima za teretna vozila, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS). Trenutno je smanjena vidljivost dolinom Ibra i Drine. Magle ima i u Pomoravlju i Vojvodini pored kanala i reka, kao i na prevojima u Šumadiji i Negotinu. Na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila nema zadržavanja ali ih ima za teretna vozila. Na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje, kamioni i šleperi čekaju sedam sati, na Šidu dva sata, Horgošu sat i po, a na prelazima Kelebija i Bačka Palanka sat vremena, dodao je AMSS.

Kurir.rs/Beta