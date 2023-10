ZAŠTO SE RUSKINJA POLINA PRESELILA U BEOGRAD ZA STALNO: Došla na 7 dana i ostala! Jedan kofer i 1.000€, a ovo ju je šokiralo

Ruskinja Polina (19) došla je u Beograd na nedelju dana pa odlučila da ostane: Spakovala kofer, uzela 1.000 evra i krenula sama, a onda otkrila šta ju je tačno nateralo na ovaj korak

"Došla sam u Beograd na nedelju dana sa majkom, ali sam onda shvatila da sam se zaljubila u grad", napisala je Ruskinja Polina koja je, navodno, mesec dana nakon prve posete Srbiji, septembra 2022. godine sa svega 1.000 evra u novčaniku odlučila da se ponovo vrati i tu i ostane.

Ruskinja (19) koja se na društvenim mrežama potpisuje kao Polina, podelila je svoju priču kako je dospela u Beograd i zbog čega se odlučila na trajno preseljenje u Srbiju. Iako su se, kako tvrdi roditelji protivili njenoj odluci, ljubav prema našoj zemlji je pobedila.

"Avgusta 2022. sam u Beograd došla sa majkom na nedelju dana, ali sam onda shvatila da sam se zaljubila u grad. Kada sam se vratila kući rekla sam roditeljima da želim da se preselim u Beograd.

Na prvu, oni su bili protiv toga jer su bili zabrinuti. Ali kada ja želim nešto, ništa me ne može zaustaviti. Za tri dana spakovala sam kofer, uzela 1.000 evra i krenula. 1.000 evra za preseljenje u drugu državu, da ludo!", napisala je ona.

Kako je navela, kada je septembra 2022. stigla, prvi dan bio joj je zastrašujuć.

"Samo zamislite moj prvi dan. Imam 19 godina, sama sam u stranoj zemlji, bez interneta. Taksi me je prevario sa cenom, ne znam gde mi je apartman, napolju je hladno, a ja u šorcu i majci... ", otkrila je Polina.

Kako je navela, da bi plaćala apartman morala je odmah da počne da radi. Iako bi joj kaže, roditelji sigurno slali novac, želela je potpuno da se osamostali, tako da je, kao poznavalac baleta, počela u jednoj baletskoj školi, kasnije u plesnom studiju, a onda na kraju radila i u joga studiju.

Polina je navela da je počela da uči srpski jezik, ali i da je od prvog dolaska u Beograd zaljubljena u srpsku istoriju, arhitekturu, prirodu ali i srpske muškarce.

"Volim Beograd više nego bilo koji grad na svetu", kaže ona.

Šta je ono što ju je šokiralo u Beogradu?

Takođe, 19-godišnjakinja je u svom videu objasnila i koje su to stvari koje su je šokirale u Beogradu, ali pozitivno.

"Ovde ima toliko porodica sa dva roditelja, u Rusiji 70 posto porodica je razvedeno, i 40 posto dece raste bez očeva. Takođe u Srbiji sam videla mnogo očeva koji se igraju i šetaju sa svojom decom, u Rusiji to ne možete videti jer samo majke brinu o deci. Ovde je veoma često da imate te neke male razgovore sa ljudima koje ne znate. Rusi prosto nemaju to, možda kažemo 'ćao' i to je to", objasnila je ona, te zaključila da se u Srbiji zaista oseća kao kod kuće.