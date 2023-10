BEZ VODE SUTRA POLA BEOGRADA: Suve česme u ovim ulicama na Starom gradu, Vračaru i Zvezdari

BEOGRAD - Beogradski vodovod najavio je da zbog radova u utorak 17. oktobra, građani više ulica opština Stari Grad, Vračar i Zvezdara neće imati vodu.

Građani Starog grada, u Kosovskoj, od Kondine do Palmotićeve ulice, Vlajkovićevoj, od Trga Nikole Pašića do ulice Majke Jevrosime kao i u ulici Majke Jevrosime od 8 do 22 će biti bez vode.

Od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Ulici patrijarha Varnave, na Vračaru.

Građani Zvezdari, od 8.30 do 17, bez vode će ostati potrošači u ulicama Rebeke Vest, Vinogradskoj, Živka Davidovića (od Prvomajske do Ustaničke), Prvomajskoj, Hazarskoj, Merošinskoj, Avrama Petronijevića i Ratka Pavlovića.

U tom vremenu, potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak, piše u saopštenju, preneo je Beoinfo.

Kurir.rs/Beta