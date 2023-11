KAZNA IDE I DO 20.000 DINARA! Komunalci će kazniti svakog koga zateknu da vrši OVO DELO

Neprimereni grafiti i druge žvrljotine koje su krasile zgrade užeg jezgra i dalje s vremena na vreme osvanu na fasadama, ali vrlo brzo nestanu pod mlazom vode.

Opština Stari grad započela je još pre izvesnog vremena u saradnji sa Javno komunalnim preduzećem "Gradska čistoća", veliku akciju uklanjanja grafita sa fasada, a prve na spisku našle su se velelepne zgrade stare po više desetina godina. Ipak, najveći problem predstavljaju grafiti u podzemnim prolazima u centru grada koji radnicima zadaju najveći obim posla.

“Naša opština ima prelepe zgrade i zato je važno da uredimo fasade zgrada koje su kulturno istorijska baština naše opštine, Beograda i naše zemlje. Želimo da Stari grad povrati lepo i sjajno lice”, rekao je Radoslav Marjanović, predsednik Grdaske opštine Stari grad i i naglasio da uklanjanjem grafita uređujemo zgrade, ali i da na taj način svakodnevni život na opštini Stari grad postaje uredniji.

Napisi se na Starom Gradu redovno uklanjanju specijalnim hemijskim sredstvima, da bi se posle dvadesetak minuta od nanošenja tih sredstava, pristupilo pranju toplom vodom pod visokim pritiskom. Ukoliko postoji potreba postupak se ponavlja dva do tri puta, pošto su poneki beogradski grafiti u priličnoj meri stari.

Radnici „Čistoće“ ceo postupak sprovode po standardima koji se primenjuje i u drugim evropskim prestonicama, specijalnim hemijskim sredstvima za uklanjanje grafita, a istovremeno sa čišćenjem grafita očišćena fasada se premazuje takozvanom anti-grafit bojom, što sprečava novo pisanje grafita. Inače, zakonom je zabranjeno crtanje grafita, a kazna za one koji to rade može da bude od 5.000 do čak 20.000 dinara.

