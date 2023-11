STUDENTKINJU SPOPADAO MANIJAK U PUNOM AUTOBUSU 31: Bila sam uplašena! Pribijao se uporno uz mene i radio OVO! Devojke, čuvajte se!

Jedna studentkinja pre nekoliko dana doživela je veoma neprijatno iskustvo u gradskom prevozu!

Nju je u punom autobusu spopadao manijak, a o svemu tome pisala je u grupi "Studenti beogradskih univerziteta - SBU".

- Drage žene, ovaj post smatrajte kao apel da se čuvate i nosite suzavac. Dragi muškarci, ovaj post smatrajte kao apel da čuvate svoje majke, sestre, devojke, a pre svega apel da se ponašate prema ženi kao prema ljudskom biću - počela je ova devojka svoju priču.

U autobusu na liniji broj 31 oko 16 časova doživela je neprijatnu situaciju.

- Kao što svi znamo u 16h je takozvani špic i u skladu sa tim su i velike gužve u prevozima. U pomenutom autobusu pored mene je bio čovek koji ima, po mojoj slobodnoj proceni, 40 godina. Kao što sam rekla, znam da je gužva, ali je on to koristio u svoju korist pribijavši se uz mene i grubo rečeno trljajući svoj pojas o mene. Kada je autobus stao na stanicu pomerila sam se i odaljila, a on mi se opet približio pokušavajući da uspostavi komunikaciju sa mnom iako sam vidno mlađa, uzgred i uplašena, zatim sam na sledećoj stanici uspela da pređem u drugi kraj autobusa - napisala je ona.

Dodala je da se ne seća lika tog čoveka, ali je upamtila da je visok 185 cm i da je izašao na stanici "Šumice".

Korisnici su napisala da u tim sitaucijama treba da urla na manijaka.

- Nažalost neće uvek biti neko od tvojih tu da te odbrani, niti neko u autobusu ko bi pomogao, ne može da se zna ako ne vikneš i slično. Najbolja opcija je da naučiš samoodbranu - navodi se u jednom od komentara.

