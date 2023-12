ZBOG PLANIRANIH RADOVA: OVI delovi Vračara, Voždovca i Zemuna danas bez vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, bez vode će danas ostati potrošači u pojedinim delovima opština Vračar, Zemun i Voždovac.

Od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će na Vračaru ostati potrošači u Sazonovoj ulici (od Maksima Gorkog do Celjske), Ulici vojvode Dragomira (od Sazonove do Daničareve) i Timočkoj ulici broj 1. Od 08.00 do 22.00 sata, bez vode će ostati potrošači u Ulici prote Mateje (od Krunske do Njegoševe) i Njegoševoj (od Beogradske do Alekse Nenadovića).

U Zemunu od 09.00 do 18.00 sati, bez vode će biti u Ulici Glavnoj (od Bežanijske do Vasilija Vasilijevića).

Na Voždovcu od 08.30 do 18.00 sati vode neće biti u Ulici admirala Vukovića (od Vojvode Stepe do Kapetana Miodraga Miletića).

Iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije poručuju:

"Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe".

Kurir.rs