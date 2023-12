BEOGRAD DOBIO NOVU GIMNAZIJU! Učenici će se “boriti” da je upišu, u pitanju je jedinstvena škola

Deveta beogradska gimnazija "Mihailo Petrović Alas" na Novom Beogradu, nakon šest decenija potpuno je rekonstruisana i dograđena sa 2.500 kvadratnih metara i sada možemo sa pravom da kažemo da ova škola apsolutno spada u jednu od najmodernijih u našem delu Evrope. Beograd je takoreći dobio jednu posve novu gimnaziju, jedinstvenu po izgledu i opremljenosti u gradu, ali i šire, dok su učenici dobili najbolje moguće uslove za rad.

Škola je obnovljena na način da je dobijen veliki deo novog prostora, a sve je potpuno preuređeno, fiskulturna sala ima nove gabarite i najmoderniju opremu, plus je dobijen i čitav niz dodatnih sadržaja koje učenici do sada nisu imali. Jedna od najvećih novina jeste uređenje dvorišnog prostora koji je do sada bio nefunkcionalan, dok učenici danas imaju zaista impozantnu fiskulturnu salu, kao i salu za kondicione treninge. Takođe, deci sa posebnim potrebama prvi prvi je obezbeđen lift i olakšan fizički prilaz svim prostorijama i kabinetima.

00:50 Deveta beogradska gimnazija posle rekonstrukcije jedna od najmodernijih u regionu

Deveta beogradska gimnazija nakon rekonstrukcije zauzima površinu od 6.669 kvadratnih metara, od čega je 2.500 dograđeno, dok je čitav preostali prostor obnovljen. Objekat sada ima ukupno 30 učionica opšte i specijalizovane namene, salu za fizičko i zdravstveno vaspitanje, svečanu salu, multifunkcionalnu salu i zubarsku ordinaciju.

Inače, gimnazija „Mihailo Petrović Alas” osnovana je 1961. godine, među prvim zgradama na Novom Beogradu i u pitanju je škola koja je iznedrila veliki broj uglednih pripadnika našeg društva u oblasti sporta, umetnosti, nauke, te je njena rekontrukcija bila od primarnog značaja za buduće generacije.

