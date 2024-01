NE VERUJEM ŠTA VIDIM! Zbog ovog prizora iz gradskog prevoza Beograđani u šoku: Putnicima bilo neprijatno (FOTO)

Građani na društvenim mrežama često komentarišu ponašanje omladine u gradskom prevozu, a neretko se pojave i fotografije tinejdžera koji nepristojno sede u autobusima, trolejbusima i tramvajima...

Ovoga puta se na društvenoj mreži X (Tviter) pojavila objava jedne tinejdžerke koja je u gradskom prevozu sela na jedno sedište, a na drugo podigla noge!

- Mladi i lepo vaspitani ljudi - navodi se u objavi na pomenutoj društvenoj mreži sa fotografijom.

Ispod fotografije su se nizali komentari korisnika koje je ova situacija razbesnela.

- I posle tu neko treba da sedne. Ma, samo opušteno. Valjda je takva i kod majke - navodi se u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

foto: Nemanja Nikolić

- Nažalost, i mi stariji nismo bolji. Ja jednu opomenula, ona ništa, ja joj nogom gurnula nogu, ona samo što ne crče od čuđenja. Naravno, prvo sam na brzinu procenila da li je jača od mene.

Međutim, neki smatraju i da ih treba opomenuti.

- Ne treba da slikate opomenite "princezu" da nije lepo to što radi - navodi se u komentaru, dok je autorka odgovorila:

- Upravo sam to napisala. Jesam i ništa.

Mladi i lepo vaspitani ljudi. pic.twitter.com/2ENym4jGrh — Птица у души. (@azra2209) December 25, 2023

- Ne verujem šta vidim. Kad sam je lepo pitala da li je to u redu pogledala me je kao mrtva krava i okrenula glavu. Užas, ovo je i u Holandiji in - glasili su neki od komentara.

Bonus video:

00:54 Mladić šmrče u autobusu GSP