ITALIJAN STIGAO U BEOGRAD, PA VEĆ PRVOG DANA IZNEO SUD! Odmah nam zamerio jednu stvar: Zbog njegove izjave GORE MREŽE (VIDEO)

"U Srbiji sam, tačnije u Beogradu, gradu koji me je razočarao u nekim stvarima", reči su turiste iz Italije koji je tokom svog boravka u našoj zemlji priznao da nije oduševljen srpskim glavnim gradom.

Neimenovani Italijan koji se odlučio da poseti Srbiju i zemlje u regionu priznao je na svom Tiktok profilu "Ilriccioinviaggio" da je dolaskom u Beograd delom ostao razočaran. Kako je objasnio, iako postoje stvari koje su sjajne, poput provoda, očekivao je ipak mnogo više od njega.

U videu "Moje mišljenje o Beogradu" rekao je:

"Grad me je u nekim stvarima dosta razočarao, ali oduševio u nekim drugim. Razočaran sam jer mi deluje da ovde nema nikakvih znamenitosti niti istorijskih stvari koje bi se mogle obići. Jedino Hram Svetog Save, koji je jedna od najlepših crkvi koje sam u životu video... Međutim, nažalost mislim da ništa drugo lepo nema da se vidi", priznao je on.

Oduševljen jednim delom Beograda

Tada je, šetajući se Beogradom na vodi dodao šta je ono što ga je u gradu oduševilo.

"Ono što me je jako iznenadilo jeste ovaj prelepi neboder i ceo Beograd na vodi, koji je pored reke. Imao sam dovoljno sreće da budem u jednoj od zgrada u ovom naselju što sam svakako zahvalan prijatelju koji je za nas rezervisao fantastičan apartman. Naravno to nije jedino. Ono što mi se dodatno svidelo jesu žurke u ovom gradu. Upoređujući sa Pragom gde su provodi takođe dobri, ovde je sve puno kafićima, barovima, diskotekama. I shvatio sam da Srbi znaju kako da se zabavljaju", rekao je on.

Ljubaznost Srba ga je kupila

Takođe, dodao je da je iznenađen ljubaznošću Srba, posebno jednom situacijom u kojoj mu je, usled nedostatka novca u dinarima, radnica u pekari dala besplatno burek.

"Bio sam impresioniran tim gestom. Naravno, to nije jedina situacija gde sam video njihovu ljubaznost", rekao je on te naglasio da je u Beograd došao više zbog provoda za vikend, nego zbog turizma te da o nekim drugim pojedinostima nije kompetentan da priča.

"Dečko da li si ti realan?"

Upravo zbog činjenice da je došao na vikend i zbog provoda, mnogi ga u komentarima - kako Srbi, tako i stranci nisu razumeli zbog čega je izneo nepotkovane činjenice da se u Beogradu sem provoda nema šta drugo videti.

"Molim, Beograd je prelep grad, smešan si", "Beograd je jedan od najstarijih evropskih gradova a ti kažeš da se ništa istorijski ovde nema videti, jesi li realan?", "Počeo si sa dobrim videima, nažalost si me totalno razočarao! Beograd je mnogo više od zabave i nebodera koji si prikazao", "Posetila sam Beograd dva puta i to je najlepši grad na svetu. Pozdrav iz Arizone", bili su samo neki od komentara ispod videa ovog Italijana.

