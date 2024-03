ŠAPIĆ OBIŠAO ZAVRŠENU DEONICU NA PRODUŽETKU BULEVARA ZORANA ĐINĐIĆA: Već sada se vide poboljšanja u funkcionisanju saobraćaja FOTO

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas završenu deonicu na produžetku Bulevara Zorana Đinđića i njeno spajanje sa kružnim tokom u Ulici Vladimira Popovića na Novom Beogradu.

Šapić je podsetio da je pre manje od tri meseca posetio lokaciju, kada je najavio ove radove i ukazao na njihovu važnost.

– Srećan sam što smo za ovako kratko vreme uspeli da završimo ovu deonicu. Već sada se vide poboljšanja u funkcionisanju saobraćaja u ovom delu Novog Beograda, a ovo će u budućnosti dobiti na još većem značaju, s obzirom na planiranu saobraćajnu infrastrukturu u tom delu prestonice – naveo je Šapić.

foto: Beoinfo

On je podsetio da je Bulevar Zorana Đinćića sada proširen do Ulice antifašističke borbe.

– Na tom potezu dobili smo sada po tri trake i novi parking, a radovi su nastavljeni od Antifašističke borbe do Bulevara umetnosti. Očekujemo da do juna završimo taj potez gde ćemo isto dobiti po tri trake. Na kraju nam ostaje parče do Omladinskih brigada, koje je već prošireno, te nastavljamo dalje ka Tošinom bunaru. Cilj je da Bulevar Zorana Đinđića bude daleko prohodniji kako bi se rasteretio saobraćaj u Mihajla Pupina i Nikole Tesle – pojasnio je prvi čovek srpske prestonice.

Najavio je dalja proširenja saobraćajnica na Novom Beogradu i izgradnju novih parking-mesta.

– Planirano je proširenje saobraćajnice Tošin bunar, Zemunske ulice, odnosno svih lokacija koje smo obišli tokom jeseni i zime. Negde su radovi uveliko u toku, za neke lokacije su završena projektna dokumenta i raspisani su tenderi, a negde su radovi završeni, poput ovih u Bulevaru Zorana Đinđića – istakao je Šapić.

1 / 5 Foto: Beoinfo

Kada je reč o kružnom toku u Vladimira Popovića, Šapić je istakao da je on izuzetno veliki iz razloga što je ideja da se ta ulica u nastavku takođe proširi za po još jednu traku.

– To će omogućiti nesmetano kretanje sve do auto-puta „Miloš Veliki” kada se uradi velika raskrsnica na kraju Ulice Jurija Gagarina na Novom Beogradu. Najveći broj Obrenovčana dolazi preko auto-puta „Miloš Veliki” na Vojvođansku ulicu i Tošin bunar, te ga zato i proširujemo jer dolazi do velikog zagušenja – pojasnio je Šapić.

On je precizirao da će Ulica Vladimira Popovića biti glavni bulevar koji će voditi preko kružnog toka, a zatim na sledeći kružni tok i desno na novi savski most i uključenje na budući tunel.

– Uspeli smo da skratimo metodologiju izgradnje tog tunela i po najnovijim informacijama krajem aprila ili početkom maja ćemo početi sa radovima u Bulevaru despota Stefana. Najavili smo vam da će izgradnja tunela i novog savskog mosta biti jedinstven projekat i zato je ova raskrsnica izuzetno važna. Od ove saobraćajnice do Pančevačkog mosta stizaće se za nekoliko minuta, tako da Karaburma i Višnjička banja neće nikad biti bliži ovom delu grada. Trenutno radimo da sledeća raskrsnica bude prohodna i da probijemo krak ka Brankovom mostu – rekao je Šapić.

foto: Beoinfo

Šapić je rekao da je bitno da dinamika radova bude takva da, kada počne da se uklanja tramvajski most, ona zapravo bude saobraćajni pravac do Brankovog mosta.

– Predviđeno je da se koriste „šatl basovi”, koji bi omogućavali prelaz preko Brankovog mosta desno u Gavrila Principa, a potom do Nemanjine, odakle će tramvaji saobraćati normalno – istakao je Šapić.

On je na kraju naveo da su radovi na produžetku Bulevara Zorana Đinđića i spajanje kružnog toka u Vladimira Popovića podrazumevali i uporedne radove na gasovodu, zbog čega je malo probijen rok, te na vodovodnoj infrastrukturi, rasveti i drugim instalacijama.

foto: Beoinfo

– Saobraćajnica će za koju godinu zasigurno biti najfrekventniji novobeogradski bulevar. Nijedno parking-mesto koje već postoji neće biti ukinuto, štaviše, gde ih nema napravićemo nova. Takođe, očekuje nas i početak radova na podvožnjaku u Bulevaru umetnosti, a radovi na petom parkingu od osam, koje smo najavili, počeli su – istakao je Šapić.

Predsednik Privremenog organa najavio je da će u narednom periodu proveriti dinamiku svih započetih radova u Novom Beogradu.