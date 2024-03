GNJEČIO ME JE VRATIMA OD AUTA, UDARAO I PRETIO: Vozač BMW se BAHATO parkirao, a onda MLATIO ženu kad ga je zamolila da se pomeri!

Žena sa Novog Beograda objavila je na društvenim mrežama da ju je jedan muškarac iz čista mira napao fizički i verbalno samo zato što je tražila od njega da pomeri kola koja je parkirao tako da one ne može da se isparkira.

Ona je upozorila komšije da taj muškarac živi u njihovom komšiluku i da budu oprezni jer su se, kako kaže, izgleda vratile devedesete.

foto: Printskrin/Facebook

- Drage komšije, a prvenstveno drage komšinice, molim vas čuvajte se i budite na oprezu, jer u kraj su se izgleda vratile devedesete ili za neke nikad nisu ni prestale. Ali, ja sam rođena Paviljonka i znam da pravi Paviljonci nikad nisu napadali i fizički se obračunavali sa ženama! Vlasniku ovog BMW ne znam ime, ali znam da je jedna obična kukavica koja napada i zlostavlja žene - napisala je žena objavivši fotografiju automobila:

- Taj dripac me je juče, iz čista mira, napao fizički i verbalno, zato što sam mu najnormalnije rekla da pomeri kola jer se bio parkirao poprečno ispred mog auta, pa nisam mogla da izadjem sa parkinga. Naime, stajao je nedaleko od auta pa sam ga pitala da li je to njegov auto, na šta mi je drsko odgovorio da jeste i napao me prvo verbalno da sam ja drska i bezobrazna (a nisam mu rekla ništa osim da pomeri auto da mogu da izađem).

Ona kaže da se incident desio oko 17.10 sati, a u 17.20 sati već je zvala policiju.

- Moj auto je bio propisno parkiran. Dotični me zagradio svojim vozilom i ponašao se kao da je to njegov privatni parking i napao me da sam tu parkirana već dva dana(?!). Ko je on uopšte da mi broji koliko je dana parkirano moje vozilo na slobodnom parkingu, ili možda radi u nekom nepostojećem kabadahijskom parking servisu za koji mi ne znamo!? A možda sam slučajno bila i bolesna, ali šta se to njega uopšte tiče! - pita ona.

Muškarac je, kako kaže, nastavio "dripački da joj preti" i govorio joj da će tek sad videti kad će pomeriti auto da izađe:

- Psujući me i vređajući, okrenuo se i otišao. Rekla sam mu da živim u komšiluku i da imam pravo tu da parkiram kao i svi, jer je to slobodna zona parkiranja i da ću zvati policiju ako ne pomeri auto. Nastavio je da me vređa, a kad sam prišla njegovom autu i probala vrata da li su otključana ne bih li spustila ručnu i pomerila ga da mogu da izađem, dotrčao je urlajući na mene najgore moguće psovke i počeo svom snagom da me udara tim vratima, pokušavajući da me prignječi, a kad sam uspela da se odmaknem od vrata, nastavio je da me psuje, odguruje i udara, kao da se bije sa nekim muškarcem.

Žena kaže da je vikala da prestane. Naišao je srećom prolaznik sa ženom i stao je u njenu odbranu. Podviknuo je muškarcu da odmah prestane. Pitao ga je kako ga nije sramota da se tako ponaša i da udara ženu.

- Dotični je i njemu uputio salvu psovki. Sigurna sam da je bilo i komšija koji su sve to čuli i videli. Pošto u tom ludilu nisam bila u stanju da razmišljam, ni da se setim broja policije, rekao mi ga je čovek koji je pokušao da me odbrani i potpuno sva izvan sebe sam nazvala policiju, a kad je shvatio da pričam sa policijom, siledžija je kukavički odmah seo u kola i pomerio ih - navodi ona.

Policajci su, kako kaže, napravili zapisnik, a naknadno su je obavestili da je patrola bila kod njega i da je protiv njega podneta prijava.

- Jedino što me interesuje je da svi nasilnici odgovaraju za svoja nedela i da budu adekvatno i promptno sankcionisani, po slovu zakona, i da im nikad više u životu ne padne na pamet da dignu ruku na bilo koga slabijeg od sebe. Na jačeg se ionako ne bi usudili, kukavice su to - zaključila je žena.

Njena objava je naišla na podršku velikog broja ljudi.

- Kabadahijama treba stati na put. A ima ih sve više i više. Da je naišao na nekog mangupa bio bi miran ko bubica - bio je jedan od komentara.

Međutim, bilo je i onih koji su pokazali izvesnu dozu rezervisanosti:

- Čuli smo jednu stranu priče. Bilo bi dobro da čujemo i drugu, pa i nekog svedoka ako ga ima, jer se zaključci donese tek tada - rekao je.