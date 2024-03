DEČANSKA ZATVORENA ZA SAOBRAĆAJ OD DANAS PA SVE DO UTORKA: Izvode se hitni radovi, pogledajte koje linije menjaju trasu

Zbog hitnog otklanjanja kvara na uličnoj kanalizacionoj mreži, od subote, 9. marta u 9 časova do utorka, 12. marta do kraja dana biće zatvorena za saobraćaj Dečanska ulica, na delu od Nušićeve ulice do Trga Nikole Pašića.

Sanacijom kvara biće normalizovano funkcionisanje kanalizacione mreže i sprečeno moguće ugrožavanje kolovozne konstrukcije i učesnika u saobraćaju u Dečanskoj ulici.

Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", reč je o neodložnom otkalanju kvara na uličnoj kanalizacionoj mreži. Sanacija kvara je veoma kompleksna, te se iz predostrožnosti zatvara Dečanska ulica, kako kolovozna konstrukcija i građani ne bi bili ugroženi.

- Zatvaranje dela Dečanske ulice je neophodno tokom izvođenja radova zbog velike dubine na kojoj se nalaze instalacije kanalizacione mreže (oko pet metara), manipulacije potrebnom mehanizacijom i postavljanja pumpi za prepumpavanje fekalnog sadržaja - navodi se u saopštenju.

foto: BVK printscreen

Tokom trajanja radova, gradski Sekretarijat za javni prevoz preusmeriće autobuse koji prolaze ovom trasom, a vozači moraju da izaberu neki od alternativnih pravaca. Ukoliko idu iz pravca Takovske, Bulevara kralja Aleksandra ili Kneza Miloša ka Terazijskom tunelu, moraće da zaobiđu Dečansku ulicu i da preko Terazija, kroz Kolarčevu pa desno u deo Dečanske kod Doma omladine dođu do tunela i Zelenog venca.

Oni koji dolaze iz pravca Mostarske petlje mogu da iz Kneza Miloša skrenu u Nemanjinu ili Admirala Geprata, zatim u Karađorđevu i preko starog savskog mosta stižu na Novi Beograd. Kroz deo Dečanske koji će biti zatvoren od subote do utorka prolaze i autobuske linije EKO1, 24, 27, 37, 44 i 58 te će i one najverovatnije biti usmerene preko Terazija.