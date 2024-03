5 LINIJA GRADSKOG PREVOZA OD SUTRA MENJA TRASU: Zatvara se saobraćajna traka zbog manifestacije "Svetsko prvenstvo u krosu 2024"

Tokom održavanja manifestacije "Svetsko prvenstvo u krosu 2024" 29. i 30. marta doći će do zatvaranja saobraćaja u desnoj kolovoznoj traci Bulevara Nikola Tesle – smer ka Zemunu, na delu od Ulice ušće do Ulice trešnjinog cveta, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz. Zbog toga će važiti sledeći režim rada linija javnog prevoza: vozila sa linija 15, 84, 704, 706 i 707 će se umesto Bulevarom Nikole Tesle, na delu trase od Brankovog mosta do Ulice trešnjinog cveta, u smeru ka Zemunu kretati Bulevarom Mihajla Pupina, Ulicom trešnjinog cveta, Bulevarom Nikole Tesle i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnim trasama.

Na izmenjenim delovima trasa vozila će koristiti postojeća stajališta javnog prevoza.