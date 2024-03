ODLIČAN IZBOR! Stević o izboru Vučevića za mandatara nove vlade: TO JE SRBENDA, ČOVEK OD POVERENJA I KOJI GLEDA INTERESE SRBIJE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je juče da je Miloš Vučević mandatar za sastav nove vlade.

Bojan Stević, predsednik opštine Lazarevac rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da je predlog predsednika republike za Vučevića za premijera naišao je na veliku podršku čak i dela opozicije.

- Miloš Vučević je tri puta biran za gradonaćelnika Novog Sada, to je jedinstven slučaj u tom gradu, prešao je sve političke lestvice, išao je korak po korak, bio potpredsednik vlade, ministar odbrane, predsednik najveće političke partije, čovek od poverenja predsednika Vučića. Mislim da je to vrlo dobar izbor i za stranku. To je čovek srbenda, nacionalno orijentisan, čovek koji gleda interese Srbije to je pokazao od kada je bio ministar vojske, što se tiče Novog Sada videli smo da je taj grad počeo da se razvija u smislu infrastrukturnih projekata. On je jedan domaćin i porodičan čovek - rekao je Stević.

Predsednik opštine Lazarevac je u gostovanju u Novom jutru rekao je da su u Lazarevcu nedavno imali jedno veče posvećeno NATO agresiji na državu jugoslaviju i Srbiju.

- Imali smo generala Krgu, Jovu Milanovića i imali smo komandanta 125 motorizovane brigade generala Dragana Živanovića kao i borce sa Košara. Tri naša sugrađanina su nastradala na kosovu i Metohiji za vreme NATO agresije - rekao je Stević.

Stević je kazao da je biblioteka bil puna i da je nakon toga imao druženje sa tim ljudima.

On je dodao da opština Lazarevac baš posvećuje pažnju tome i da ne smemo da zaboravimo ne samo te ljude i sve te stvari koje su nam se dešavale u prošlosti, dodajući da ako ne držimo do prošlosti nema ni budućnosti.

Bonus video:

00:51 Milos Vučević