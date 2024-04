PORUKA "KOMŠIJE IZ PAKLA" ZBOG KOJE SU EKSPLODIRALE DRUŠTVENE MREŽE: "Sredimo ovo bratski da ne bih zvao policiju" (FOTO)

Društvene mreže su se usijale nakon što je objavljena poruka koju je jedan komšija ostavio drugom na automobilu.

U objavi na Redditu, pod naslovom "Komšije iz pakla", jedan muškarac požalio se na situaciju koju je doživeo i zatražio pomoć od drugih korisnika.

"Pre neki dan sam se parkirao blizu zgrade na javnom parkingu, gde me je jutros sačekala poruka na šoferki da sam pri parkiranju napravio oštećenje na autu koji je parkiran do mog. Ni jedno ni drugo vozilo nisu pomerani do sada, tj. bar moje nije, a rekao bih ni njegovo. U poruci lik preporučuje da sredimo ovo bratski da ne bi zvao policiju. Moje pitanje je hoće li policija doći i uraditi legitiman uviđaj naših vozila tražeći odgovarajuće oštećenje na mom vozilu ili će samo da pišu kako se desilo to i to, tj. šta on kaže u izjavi i da idu dalje na proces osiguranja", upitao se korisnik Reddita.

Ubrzo su se ređali komentari ostalih korisnika, od humorističkih, preko gnusnih psovki upućenih komšiji, pa sve do konkretnih predloga i saveta da se kontaktira policija.

- Pusti te "bratske" fore, ako nisi kriv, iskuliraj ga, neka zove policiju...i može on bez dokaza da laprda njima do sutra, nema od toga ništa..verovatno hoće da te ufati na foru i izvuče pare - napisao je jedan.

Mnogi korisnici su bili zainteresovani za detalje ove priče.

- Da ne lupamo glavu. Daj sliku da vidimo gde je to oštećenje tvog i njegovog automobila. Meni je neki biser oštetio retrovizor. Dok nisam popravio, parkirao sam se pored desetine drugih automobila, tako sa poluodvaljenim retrovizorom. Da li je trebalo svakome od njh da ostavim poruku da sređujemo "bratski", upitao se korisnik.

Ubrzo je stigao i odgovor od autora posta.

- Desno je to oštećenje na njegovom, levo je moj, neoštećen.

- Sve što mogu da kažem je "ha ha ha"... ček, ček... ha ha ha!! Odvalio on ili žena mu kad se negde uglavljivao, pa sad gleda kako neko drugi da nadoknadi štetu. Pomislio sam da je pola automobila odvaljeno kad piše poruke i maltretira komšiluk. Nek šutne nogom i tako vrati na mesto... Ako si dobar komšija, pokloni mu "duck tape". Eno imaš u Lidlu za 350 dinara, a on neka ti da 100g kafe i eto "bratskog" rešenja - napisao je jedan korisnik nakon što je objavljena slika.

Bilo je i drugačijih mišljenja.

- Svakako ne mora da znači da pokusava da ti namesti. Možda vuče oštećenje već dan dva pa ga je tek sad primetio i povezao to sa tobom. Obrni okreni ako kažeš da nisi oštetio probaj lepo da mu objasniš. Ako ne, zovi to policiju odmah, prijavi da te je okrivio za nešto što nisi uradio i da trazi novac od tebe pa neka izađu na uviđaj - glasio je sledeći komentar.

Rezignirani komšija, uprkos brojnim savetima koje su mu uputili revnosni korisnici jednog od najpopularnijih foruma, još uvek nije obavestio javnost da li je našao rešenje za problem u kom se, sudeći po svemu, ni kriv ni dužan našao.

A kako biste vi postupili u ovoj situaciji?

