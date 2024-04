MLADIĆ ISPRED AUTOBUSKE STANICE VARA BEOGRAĐANE: Ovako ih navuče da mu daju novac, mnogi nasednu, a onda otkriju istinu!

Na autobuskoj stanici u Beogradu mladić vara ljude i svojom tužnom pričom ih navuče da mu daju novac da navodno kupi kartu kako bi otišao kući.

Sve više Beograđana na društvenim mrežama tvrdi da su prevareni jer ih je mladić koji se predstavlja da je iz Odžaka svojom pričom navede da mu daju novac da kupi kartu. Naime, on kaže da je oplječkan i da mora da stopira do Novog Sada, a onda i do Odžaka jer nema novca za kartu. Mnogi prolaznici se sažale na njegovu "muku" i daju mu novac da kupi kartu.

Jedna od poslednjih objava na društvenim mrežama to i potvrđuje.

- Juče mi ispred autobuske stanice u Bg pridje dečko od 17-18 god i pita me u kom pravcu da ide kako bi stopirao do Novog Sada pa posle do Odžaka. Kaže izdžeparili ga i nema para za kartu. Bi mi ga žao i dam mu 1.500 dinara za kartu. Ostavio mi je mamin broj telefona koji je uvek nedostupan - navodi se u objavi i dodaje:

- Reče mi supruga da ne može da veruje kako ja uvek naletim na takve i koliko sam naivan. Nerado priznajem, a izgleda da je u pravu. Dečko je toliko mlad, a tako je dobro odigrao tu ulogu da je to neverovatno. Nek' mu je sa srećom, a ja moram da prestanem da verujem svakome. Hteo sam da vidim da li je bezbedno stigao, a pare sam dao bez očekivanja da mi vrati.

U komentarima su korisnici napisali da je trebao samo da mu ukaže gde treba da stopira.

- Izgledao je tako očajno i delovao ubedljivo pa nisam imao srca da ga šaljem na auto put, a i ne znam kako da mu to objasnim jer mi je rekao da nema predstavu gde se sta nalazi - dodao je autor objave.

Drugi korisnik je napisao da se raspitivao o ovoj prevari i da mladić navodno vrati kartu koju mu kupe ili je proda i uzme novac.

- Mene isto u Balkanskoj, ali je bio "iz Sombora" - glasi jedan od komentara, dok u drugom stoji:

- Jednom uplaćujem novac na bankomatu jer je trebalo da plaćam neke račune, a nisam imala na kartici ništa. I prilazi mi jako ljubazna žena, lošeg izgleda i kaže dobro veče, prvo da Vam poželim sve najbolje. Da ali biste imali da mi date 100-200 dinara, sutra idem na operaciju.

- Uvek je bili toga u Beogradu pogotovu oko autobuske, železničke stanice, ti ljudi bez obzira na godine su žešće istrenirani u toj glumi, manipilaciji. Moje pravio probaš da pomogneš, ali bez davanja para u ruke. Kupiš dečku kartu tj. ponudiš mu to ako počne da vrda znači da je gluma.

Jedna korisnica ipak smatra da je najbitnije pomoći.

- Nije važno je li bio iskren ili ne. Važno je da ste pomogli. "Neko od gore vidi sve." Nije mi žao ako ispadnem naivna, nasamarena. Mnogo je gori osećaj ne pomoći nekom u "stvarnoj" nevolji. Zato, sve ste dobro učinili.