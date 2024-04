ZAJEDNIČKI HODNIK NIJE MESTO ZA TO! Beograđanin besan zbog komšija na Vračaru: Priložio i FOTOGRAFIJU KAO DOKAZ - "uporno to rade"

"Kako se nositi sa komšijama koji bacaju smeće po zgradi?" - glasi pitanje jednog muškarca iz Beograda koji se unazad nekoliko godina bori protiv gomilanja otpada u zgradi od strane svojih komšija, ali bezuspešno.

U svojoj anonimnoj objavi na Reditu, Beograđanin koji živi na Vračaru požalio se na komšije iz zgrade koji i pored njegovih upozorenja uporno zajedničku garažu pune smećem i raznim otpadom.

"Drugari, na Vračaru u zgradi imamo zajedničku garažu gde komšija/e uporno bacaju smeće. Kako se boriti sa ovom pošasti? Uporno stavljam upozorenja da ne baca/ju, a komšija/e uporno cepaju upozorenja i bacaju smeće preko toga", napisao je on pa dodao fotografije kao dokaz.

Kako se može videti na fotografijama, pored starog dušeka i neupotrebljivih stolica tu je i pravo smeća u vidu kora banana, otpadaka hrane i slično.

Tu se takođe našao i papir na kom je pisalo "Zajednički hodnik nije mesto za tvoje smeće" koje je verovatno ištampao autor ove objave.

"Zalutali među ljude"

Da se ne bori samo on protiv neodgovornih komšija i nepotrebnog smeća predočili su mu i drugi Srbi u komentarima.

"Kod nas u zgradi non stop bacaju smeće sa prozora... Kako se nositi? Ne znam, ali ako ima neko ideju nek mi javi", "Prijavi komunalnoj, nama su dolazili i išli baš kod tog lika koji je pravio smeće. Spremi se na to da će komšija znati ko je zvao", "Kod mene u zgradi sve seljober do seljobera. Ispred mojih vrata svako malo nikne neki uređaj koji je komšinici crk'o pa ostavila gospođa tu, pa sam lepo pokucala i pitala onako ljudski, hoće li da sklanjaju to ili da pravim belaj, odmah su sklonili na drugo mesto", "Kod mene u zgradi konstantno ljudi stanu u hodnik da se sakriju od kiše (tu je stanica odmah ispred) i onda zapale i bace pikavac u hodnik", "Zalutali među ljude", glasili su samo neki od komentara.

