SURČIN - Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na teritoriji opština Novi Beograd i Surčin, u ponedeljak od 9 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u Surčinskoj ulici, na delu od Tamiške do Vojvođanske ulice i u Vojvođanskoj, na delu od Surčinske do Ulice Aerodrom Beograd.

Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene auto - cisterne, a nadležni apeluju na sugrađane da pripreme neophodne zalihe vode za piće.