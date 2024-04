"BEOGRAD MORA DA NASTAVI DA SE RAZVIJA" Šapić: Srbija i srpski narod treba da budu ujedinjeni u ovoj geopolitičkoj situaciji

"Beograd vremena za čekanje nema, mnoge stvare koje smo imali u planu da uradimo zbog ovakvih okolnosti nismo mogli. Ja ću se truditi da za ovih mesec i po dana nastavim da radim najbolje što mogu, kao što sam radio i u predhodnih par meseci, jer ima dosta stvari koje moramo da uradimo, da se pripremimo za vreme kada ćemo da izglasamo Skupštinu grada, članove Gradskog veća i da Beograd vratimo u neku normalnu dinamiku", izjavio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić gostujući na TV Informer.

On je rekao da postoje mnoge ograničavajuće stvari jer se grad finansira iz privremenog budžeta, ali je najavio i nekoliko značajnih odluka u narednih nekoliko dana.

- To su odluke koje će pokazati da smo, bez obzira na stanje u kome se nalazimo, uspeli da održimo naš grad na jednom dobrom nivou i mislim da to Beograđani vide. Dosta stvari je dobrih urađeno za ove dve godine, krenuli smo da uvodimo red u Grad Beograd. Počeli smo da sređujemo obale beogradskih reka i uvodimo red kada je u pitanju postavljanje splavova. Imali smo puno problema po pitanju socijalnih mera koje su svi osporavali, a onda smo došli do toga da je Grad Beograd danas više od 100 miliona evra izdvojio za posebne socijalne mere koje nisu postojale pre nego što sam ja došao na čelo grada. To su besplatni vrtići, besplatni udžbenici kao i karte za bazene preko posebnih novogodišnjih vaučera, do ukidanja svih lista čekanja i besplatnih usluga koje smo uveli - podsetio je Šapić.

foto: Zorana Jevtić

On je najavio još jedan poseban iskorak, a to je mera da umesto udžbenika ove godine Grad daje novac i to najmanje deset do petnaest odsto više nego što iznosi jedan komplet udžbenika.

- Time ćemo dati priliku onim ljudima koji žele da kupe polovan udžbenik ili mogu da ga naslede, i u septembru kada je kućni budžet najviše ugrožen, mogu te pare da potroše na nešto drugo što je neophodno - naveo je on.

Istakao je i da se sprema kupovina tramvaja i autobusa i potpisivanje novih ugovora za potpuni oporavak javnog prevoza.

- Kada sam ušao u sam proces uvođenja novog sistema svi su me napadali, sada svi ćute. Tako je bilo i sa informativnim tablama, a sada ih ima oko 900 u gradu. Ideja nam je da ih bude 4.000 na teritoriji čitavog grada. Normalno je i da se dešavaju incidenti kojih je bilo uvek, jer svakog dana na ulice izađe dve hiljade vozila. Sada pravimo i nove ugovore sa privatnicima gde ih uslovljavamo da moraju da kupe nove autobuse – naglasio je predsednik Privremenog organa Beograda.

Šapić je napomenuo da mu zameraju da se bavi geostrateškom umesto lokalnom politikom, a da oni koji to pričaju nemaju nikakva znanja o lokalnoh politici jer se nisu time nikada bavili za razliku od njega koji je u tom poslu 14 godina.

On je dodao da je kapmanja koja se vodi za usvajanje nove rezolucije o Srebrenici pred Generalnom skupštinom UN nastavak agende koja traje od devedesetih godina prošlog veka.

foto: Zorana Jevtić

- Bez obzira na to, mi kao narod treba da gledamo sebe i ne klonemo duhom, jer nikada srpski narod na ovim prostorima nije činio sistemske zločine ili etnička čišćenja, a što su neki drugi radili. Zato su nam sada najmanje potrebne unutrašnja sukobljavanja i trzavice, zbog čega me je posebno pogodilo što se nedavno dogodilo u Dubrovniku. To su stvari koje razaraju društvo i zbog toga moramo da se odupremo takvim idejama, jer ti ljudi koji otvoreno propagiraju protiv srpske države i naroda nemaju podršku u našem narodu - poručio je on.

Ponovio je, a kako je rekao zbog zloupotrebe pojedinih medija, da ni jednom Hrvatu, Bošnjaku, Rusinu ili Albancu ne sme u Beogradu ili u Srbiji da nedostaje ni dlaka sa glave samo zato što pripadaju drugoj veri ili naciji.

- Samo tražimo da se poštuje naš narod, društvo i država u kojoj žive - naglasio je Šapić.

On je pozdravio današnje obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, povodom Dana Odreda vojne policije za specijalen namene „Kobre”.

Kurir.rs/Blic/Informer