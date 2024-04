OGLASIO SE ALEKSANDAR ŠAPIĆ: Grad mora nastaviti da se razvija, mnogo projekata čeka na realizaciju

Privremeni organ je već šest meseci zamena za Skupštinu grada, Gradsko veće, kabinet gradonačelnika što ometa normalno funkcionisanje grada i zato se nadam da će izbori 2. juna konačno dovesti do mogućnosti da se grad dalje razvija, rekao je predsednik Privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić.

– Recimo, danas je počela prijava za 20.000 dinara osnovcima i srednjoškolcima a kad smo nas petoro trebali da donesemo tu odluku Obradović nije našao za shodno da se pojavi a Veselinović je glasao protiv.

Takođe, na svaka tri meseca usvajamo privremeni budžet i mnogi procesi ne mogu da se započnu jer traju duže od tri meseca poput Autobuske stanice gde krivicom Gradske građevinske direkcije nismo uspeli da završimo propratnu saobraćajnicu i zbog čega sada sve kasni – rekao je Šapić, istakavši da su izvođači u međuvremenu uvedeni u posao i da će Vlada učestvovati u finansiranju zgrade stanice.

On je istakao da se u narednih 20 dana očekuje raspisivanje nabavke za ili 150 ili 300 autobusa.

– Radi se o poziciji koja je planirana još prošle godine i mi nismo odustali ni od jedne stvari koju smo obećali. U novobeogradskim blokovima biće izgrađeno 510 novih parking mesta na deset lokacija, na tri lokacije su radovi završeni a do kraja godine će biti završene i ostale. U međuvremenu smo promenili i pravilnik po kome možemo da uvedemo parking zone bez promene plana a to ćemo učiniti uglavnom u rezidencijalnim delovima grada, gde ljudi žive i kojima ćemo omogućiti prvenstvo u parkiranju – istakao je Šapić.

Govoreći o socijalnim merama, Šapić je ukazao da su one u značajnoj meri proširene, zahvaljujući uštedama i racionalizaciji u gradskom budžetu.

– Tako smo uspeli da obezbedimo oko 120 miliona evra koji su ranije trošeni ko zna gde pa smo tako uslugu ličnog pratioca za decu sa invaliditetom sa 600 pratilaca povećali na 905 i ukinuli listu čekanja. Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju se ranije plaćao, sada više ne. Gerontodomaćice danas opslužuju 2.400 ljudi, povećali smo njihov broj, povećan je i broj personalnih asistenata za odrasle. Pojeftinili smo gradski prevoz iako nam niko nije verovao da ćemo podići broj prodatih karata i da će prevoz biti bolji. Uveli smo besplatne vrtiće, državni su svi besplatni a privatnicima povećali subvenciju za 5.000 dinara. Ove godine obezbeđujemo i 20.000 dinara za osnovce i srednjoškolce, tu su i besplatne karte za penzionere, vaučere dodeljujemo već drugu godinu za redom – kazao je Šapić.

On je podsetio da je u lokalnoj samoupravi već 14 godina i da dobro poznaje sistem njegovog funkcionisanja kako sa političke tako i za zanatske strane, odnosno kako i na koji način se neke stvari rade.

– Ugovorima sa privatnim prevoznicima obavezujemo ih da kupe nove autobuse, napisane su im u proteklom periodu na stotine milione dinara kazni za različite nepravilnosti. Sada će se pravila poštovati mnogo više nego pre i nadam se da nam se za par meseci više neće događati situacija kao recimo na liniji 511. Sada već u 1.000 vozila imate zvučnu najavu stanica, uvodimo dupli GPS sistem kontrole i ogromna većina vozila polazi na vreme. Imamo nove informativne table, možete i na Guglu da u stvarnom vremenu pratite vozila, svega toga do sada nije bilo. Naručićemo i ukupno 110 novih tramvaja što je praktično ceo novi vozni park – podsetio je predsednik Privremenog organa.

On je podsetio i da je rešavanje splavova na Savskom šetalištu pri kraju uprkos raznim lobiranjima.

– Trenutno je ostalo još devet splavova za uklanjanje, četiri su već dogovorena a za pet se nadam da ćemo imati dobru saradnju sa Rečnom policijom i na kraju će tu ostati 28 izlicitiranih splavova koje ćemo onda rasporediti. U toku je i čišćenje obale i izmuljavanje a na red uskoro dolaze i splavovi kod Brankovog mosta. Doneta su sva rešenja o uklanjanju jer svi znaju da su decenijama koristili prostor koji im ne pripada – naglasio je Šapić.

On je najavio i novu pešačku zonu koja će zahvatiti deo Pariske i Tadeuša Košćukog ka Kalemegdanu.

– Taj deo planiramo da zatvorimo a i Parisku da potpuno vežemo sa Tadeuša Košćuškog i da to bude jedan veliki trg, pešačka zona. Donji deo do Uzun Mirkove će funkcionisati normalno kao i deo kod Ambasade Francuske, imamo već mogućnost za tramvaje, obilaznica oko Kalemegdana takođe postoji koju bismo i dodatno proširili na po dve trake u svakom pravcu. Time bi napravili ono o čemu se u Beogradu decenijama priča, pešačku zonu od Ušća i Kalemegdana do Terazijske česme, sa dodatnim uređenjem Knez Mihailove – rekao je Šapić, ukazavši da se za sada čeka na idejno rešenje trga nakon čega bi se prošlo na projektovanje.

