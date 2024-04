CENTAR BEOGRADA DANAS BEZ VODE I DO 18 SATI: Reč je o ovim ulicama! Suve česme i u Zahumskoj na Zvezdari

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Savski venac, u sredu 24. aprila 2024. godine od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Đorđa Radojlovića (od Ulice Ledi Pedžet do Neznanog junaka), Alekse Bačvanskog (od Belocrkvanske do Ulice Đorđa Radojlovića), Neznanog junaka, Malog Radojice, Belocrkvanskoj i Ledi Pedžet.

Isključenja i na Zvezdari

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, u sredu 24. aprila 2024. godine od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Zahumskoj, od Čelopečke do Milorada Šapčanina, i Čelopečkoj ulici, od Kraljice Marija do Zahumske.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.