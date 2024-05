IZMENE REŽIMA RADA TRAMVAJSKIH LINIJA: Obustavlja se tramvajski saobraćaj u Ulici Jurija Gagarina

Tokom izvođenja radova na pregledu i popravci elemenata tramvajske pruge u zoni raskrsnica Bulevara Crvene armije, Jurija Gagarina i Dr Agostina Neta, doći će do promena u radu tramvajskih linija, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi će se izvoditi od 18. maja, od 1 sat do 20. maja, do 3.30 časova, kao i u periodu od 25. maja, od 1 sat do 27. maja, do 3.30 sati. Tokom izvođenja radova doći će do obustave tramvajskog saobraćaja u Ulici Jurija Gagarina, pri čemu će doći do promene režima rada linija javnog prevoza:

tramvaji na linijama 7, 9 i 11 će saobraćati do depoa „Sava”, gde će vršiti promenu smera kretanja, – privremeno se ukida tramvajska linija 13,

tramvajska linija 12 se pojačava;

privremeno se uspostavlja kružna autobuska linija 7A koja će saobraćati na trasi Blok 45 – Dr Ivana Ribara – Jurija Gagarina – Antifašističke borbe – Milutina Milankovića – Đorđa Stanojevića – Marka Hristića – Jurija Gagarina – Dr Ivana Ribara do okretnice „Blok 45”.

Vozila će na privremenim trasama koristiti postojeća stajališta javnog prevoza.

Kurir.rs/Beoinfo