U SRBIJI SE GRADI JEDNA OD NAJBOLJIH AUTOBUSKIH STANICA U EVROPI: Aleksandar Šapić obišao radove na Novom Beogradu

Aleksandar Šapić, predsednik Privremenog organa Grada Beograda obišao je danas radove na izgradnji nove autobuske stanice u Novom Beogradu.

- Prostor za novu autobusku stanicu pet godina je stajao netaknut. Bio sam prvi koji je često i ne tako lepo pričao upravo o BAS-u i pokušavao da zaštitim Grad Beograd koliko god je to moguće. Ovoga puta, moram da ih pohvalim i da kažem da nije njihova krivica, zašto nije u januaru prebačen saobraćaj ovde, već je glavni razlog našeg kašnjenja Gradska građevinska direkcija zbog ove interne saobraćajnice koja se sada radi, a nije nebitna ni činjenica da nemamo Gradsku upravu od novembra prošle godine, i niko nije mogao da pretpostavi da ćemo skoro i u junu, biti i dalje bez Gradske uprave, sa Privrmenim organom, privremenim finansiranjem, projektima i svim procedurama koje su zbog toga dodatno komplikovanije. To je razlog zašto nismo uspeli do sada da prebacimo autobusku stanicu na Novi Beograd. Voleo bih da za svaku stvar koja se do sad promašivala za koju godinu, da ja promašim za koji mesec. Sad već možemo da očekujemo da će na jesen sve biti potpuno spremno - rekao je Aleksandar Šapić, predsednik Privremenog organa Grada Beograda prilikom obilaska radova na novoj autobuskoj stanici na Novom Beogradu.

Napomenuo je i da, kada se završi objekat od 27.000 kvadrata, to neće biti samo stanična zgrada, već će imati i komercijalnog sadržaja.

- Onog momenta kada objekat bude završen, tu će biti centralna stanična zgrada, a ovo što je sada stanična zgrada, ideja je da bude samo za prigradski saobraćaj i da napravimo i tu jednu vrstu kvalitetivnog iskoraka. Da vozila koja saobraćaju i koja opslužuju samo Beograđane ili građane koje koriste prigradski saobraćaj, da mogu da imaju svoju posebnu staničnu zgradu. Očekujemo u sledećih par meseci da kreni izgradnja te zgrade, onda je neki rok 2-3 godine. Osim toga, gradi se i veliki parking, i kada se završi, ovo će biti jedna od najfunkcionalnijih i najboljih autobuskih stanica u čitavoj Evropi - istakao je Šapić.

Pored toga, navodi Šapić, preko puta će biti izgrađena i stanična zgrada za železnički saobraćaj, i ovaj ovde deo postaće čvorište ne samo beogradskog saobraćaja, već i saobraćaja čitave Srbije.

Takođe, najavio je i izgradnju ispostave za glavnu autobusku stanicu, odnosno izgradnju autobuske stanice „Jug“ kod Autokomande.

- Konačno smo našli rešenje, za jednu ispostavu ili autobusku stanicu „Jug“ kako smo nazvali. Lokacija za nju je iza Autokomande, kada se krene auto-putem ka Nišu. Čim pređete petlju Autokomanda, sa desne strane uveliko radove izvode Gradska građevinska direkcija i Parking servis. Ideja nam je da u sledećih par meseci, čim to bude gotovo, tu prebacimo jedan dobar deo vozila koji će ići na jug, i ljudi neće morati da prelaze reku i ulaze u gužvu - kazao je.

Naglasio je da su ovo stvari koje suštinski menjaju saobraćajnu sliku Beograda, jer će nova autobuska stanica izvući oko 5.000 autobusa koji svakodnevno prolaze kroz centar grada.

- Vrlo smo blizu da to postane realnost i izuzetno sam ponosan i zahvalan što sam u prilici da budem deo svega ovoga u momentu kada se Beograd zaista menja po pitanju autobuskog saobraćaja, na šta se čekalo decenijama - zaključio je Šapić.

