PATRIJARH PORFIRIJE I ŠAPIĆ NA "BEOGRADSKIM DANIMA PORODICE": Beograd pokazuje i čuva snagu porodičnih vrednosti (FOTO)

Beogradski dani porodice će biti sve jači i snažniji, jer je to manifestacija koja promoviše radost, druženje i ljubav. Ona treba da bude nešto po čemu će Beograd biti prepoznatljiv i to u proleće kada je on najlepši, kad se budi i cveta, rekao je predsednik Privremenog organa Aleksandar Šapić koji je danas zajedno sa patrijarhom Porfirijem prošetao Knez Mihailovom ulicom i Trgom republike gde je povodom manifestacije „Beogradski dani porodice” postavljena centralna bina.

Šapić je naglasio da je Beograd grad dobrih ljudi, da se to neće menjati, te da neće dozvoliti da se pod plaštom trendova društvo truje.

– Ne smemo da dozvolimo da se promeni ono kako smo nastali, kao ni to kako se porodica sama po sebi sastavlja. Moramo da odbranimo tradicionalne vrednosti i neke trendove koji se nameću ne moramo da usvajamo i pratimo. Beograd je ubek bio grad otvorenih ruku, širokog zagrljaja, koji prima sve i nastaviće tako da bude. Tako da ću dokle god budem bio u prilici da branim tradicionalne vrednosti i poštujem našu SPC kao simbol okupljanja srpskog naroda. Da nje nema pitanje je da li bismo danas postojali – naveo je Šapić.

1 / 10 Foto: Beoinfo

Verujem, dodao je, da će „Beogradski dani porodice” opstati jer smo je i proglasili manifestacijom od značaja za Grad Beograd, ali i zbog toga što je porodica nukleus i suština društva.

– Moja ideja je da u vremenima kada tradicionalna porodica teško opstaje, kada sa svih strana pokušavaju sistemski da je uruše, da je očuvamo i pokažemo da bez nje nema društva, države i naroda. Prošle godine ova manifestacija je trajala jedan vikend, a sada dva meseca. To sam uradio u inat onima koji su pokušali da je obesmisle i objasne nam da to nije u skladu sa trendovima. Rekao sam da će ovo ne samo da opstane ako ja budem tu, već će da jača, živi i bude još veća – naglasio je Šapić.

On je podsetio da „Beogradski dani porodice” ove godine traju od 15. aprila do 15. juna, sa centralnim datumom 15. maj kada je obeležen Međunarodni dan porodice.

– U užem centru grada postavljeno je više od deset bina, organizovano je preko stotinu koncerata klasične muzike, džeza, bluza, pop-rok muzike. Prvi put smo imali prikazane balete, pružili šansu najboljim mladim bendovima, imali smo i veliki beogradski porodični karneval koji okuplja preko 300 dece iz beogradskih vrtića. Dali smo priliku i našim kulturno-umetničkim društvima koji nažalost danas nemaju gde ni da se pokažu, uključili smo i 30 festivala – istakao je Šapić.

1 / 11 Foto: Beoinfo

On je zahvalio patrijarhu na, kako je rekao, velikoj podršci od prvog dana kada je ideja o ovoj manifestaciji kandidovana.

– Patrijarh je sa nama bio i prošle godine, a tu je i danas. Nadam se da će ovo postati tradicija i da će, bez obzira na to ko bude bio na čelu Grada, zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom Dane porodice obeležavati na ovaj način – rekao je Šapić.

Patrijarh Porfirije je istakao da je važno znati šta je porodica jer je ona nešto što je sam Gospod ustanovio u ljudskom rodu.

– Bog je predvideo da ljudi sebe realizuju kroz zajednicu, kroz drugoga, a kao centar Bog postavlja ljubav. Ustanovio je bračnu zajednicu da bismo se učili ljubavi – poručio je patrijarh i dodao da smo jedni drugima potrebni i da od toga ne odustanemo zarad lažnih ideologija koje insistiraju na pravima pojedinca i individua prepuštenih sebi, potpuno usamljenih.

Poželeo je Aleksandru Šapiću sreću u održavanju manifestacije, čija je kako je naveo i bila ideja, te rekao da „dok nas god jeste slavimo porodicu i živimo kao porodica”.