ŠAPIĆ NAJAVIO NOVU PEŠAČKU ZONU U BEOGRADU: U planu spajanje Kalemegdana i Knez Mihailove, uz malu rekonstrukciju centra grada

Došlo vreme da sprovedemo u delo ideju koja je nastala još 80-ih godina kada je na predlog Brana Jovina trebalo da se ovaj deo od Kalemegdanske tvrđave do Terazijske česme pretvori u pešačku zonu čime bi konačno bilo omogućeno Beograđanima i svima onima koji dođu u naš grad, da nesmetano od beogradskog Pobednika i kroz čitav Kalamegdanski park prolaze skroz do Terazijske česme.

- Sada imamo idejno rešenje i očekujemo da negde na jesen budu stvoreni uslovi da na delu Pariske odavde do Gračaničke i do Uzun Mirkove, napravimo veliki trg, šetalište i pešačku zonu. Paralelno ćemo gledati da uradimo jednu vrstu rekonstrukcije Knez Mihailove gde god je moguće, sa posebnom pažnjom na plato ispred Filozofskog fakulteta za koji smo već uradili projekt i čim se završi ova agonija sa Privremenim organom i njega ćemo krenuti da radimo jer je on zaista sraman - poručio je Aleksandar Šapić, predsednik Privremenog organa Grada Beograda prilikom najave radova na novoj pešačkoj zoni koja će zahvatiti deo Pariske i Ulice Tadeuša Košćuška prema Kalemegdanu.

Prema njegovim rečima, to će uticati na smanjenje kako zagađenosti vazduha tako i gužvi, koje se stvaraju na semaforu prilikom prelaska pešaka na Kalemegdan.

- Što se tramvaja tiče, ostaće kao i do sada, do Karađorđeve i Cara Dušana. Ideja nam je da imamo i šatl-vozilo, koje će građane koji dođu tramvajem do Cara Dušana prevoziti do Uzun Mirkove i do novog trga za koji zaista verujem da će kada ga sredimo, biti na ponos svima nama. Obilaznica oko Karamegdanske tvrđave ostaće, ali ćemo je proširiti za još dve trake, tako da svako ko iz Karađorđeve želi da dođe do Cara Dušana i obrnuto, moći će da koristi put koji danas koristi, s tim što ćemo, ponavljam, gledati da proširimo njegove kapacitete, mislim da prostora ima i da možemo da dobijemo dve trake u svakom pravcu - kazao je Šapić.

Istakao je da prostor oko Kalemegdanske tvrđave i prirodna bogatstva koja imamo, moramo da čuvamo i da ih na kvalitetniji način koristmo.

