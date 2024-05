"ČISTOĆA" SPROVODI JEDNU OD NAJOPSEŽNIJIH AKCIJA SUZBIJANJA KRPELJA: Evo kada i gde tačno će se obaviti zaprašivanje

Sektor ekologije i unapređenja životne sredine Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća” danas sprovodi jednu od najopsežnijih akcija suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama na teritoriji Beograda.

Akcija suzbijanja krpelja se organizuje od 10 do 14 časova i obuhvata sledeće javne zelene površine: Košutnjak i Pionirski grad, Adu Ciganliju, park Banovo brdo, park Bele vode, Lipovačku šumu, Miljakovačku šumu, Skojevsko naselje, Filmski grad, Hajd park, Topčider, Zvezdarsku šumu i Mirijevski venac, blokove 45–70, Galovicu, Avalu – izletničku površinu i SP „Jajinci”, Banjicu, Stepin gaj, Šumice, SC „Surčin”, Bojčinsku šumu, Barajevo, Kalemegdan, Makišku stranu Ade i koloniju Kosmaj, Sopot, Trešnju, Šuplju stenu, Lazarevac i Očage.

Akcija suzbijanja krpelja će se nastaviti i sutra od 10 do 14 časova i obuhvatiće javne zelene površine Grocke i Ade Huje, Mladenovca, Surčina, Dobanovaca, Jakova, Bečmena, Nautičkog sela „Biser”, Palilulskih nasipa, od Crvenke do Pančevačkog mosta, te od Pančevačkog mosta do Malog raja, potom Ušća, Zemunskog parka i parka Jelovac.

Dinamika suzbijanja krpelja zavisi od rezultata monitoringa i vremenskih uslova. Aktivnost krpelja je uslovljena temperaturom i vlagom, kao i dužinom dana, a njihova brojnost iz godine u godinu varira u zavisnosti od klimatskih uslova. U našim krajevima aktivnost krpelja se javlja u dva perioda, u toku proleća i jeseni. Za vreme visokih letnjih, kao i niskih zimskih temperatura aktivnost krpelja opada.

Za suzbijanje ovih zglavkara koristi se preparat koji je registrovalo Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Preparat je upisan je u Privremenu listu biocidnih proizvoda, te građani nemaju razloga za strah. Apeluje se na sugrađane da ekipama koje sprovode tretmane suzbijanja krpelja omoguće nesmetan rad, kao i na pčelare da preduzmu potrebne mere za zaštitu pčela tokom sprovođenja tretmana.

Kurir.rs/Beoinfo