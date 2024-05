PLATO ISPRED HRAMA SVETOG SAVE BIĆE JEDAN OD NAJLEPŠIH NA SVETU: Šapić obišao radove na uređenju ambijenta pored najveće svetinje

Radovi na uređenju platoa ispred Hrama Svetog Save sada počinju i trebalo bi da budu završeni u toku sledeće godine, rekao je Aleksandar Šapić, predsednik Privremenog organa Grada Beograda prilikom obilaska početka radova na uređenju platoa kod Hrama Svetog Save.

Šapić je ovom prilikom rekao da je važnije da oni budu urađeni kvalitetno i valjano, jer ovo što se nalazi iza nas je naša svetinja, nešto što će vekovima, ako Bog da, ostati na ovim prostorima.

Želimo da čitav ovaj prostor oko Hrama Svetog Save bude mesto na koje danas vole da dođu ne samo Beograđani nego i svi turisti koji dolaze u naš grad, te da nakon rekonstrukcije ovo postane zaista jedno od najprepoznatljivijih beogradskih mesta za obilazak.

Najveći broj pravoslavnih vernika koji dođu u Beograd, dođu barem jednom, tako da je važno da mogu da uživaju i u parku koji će biti uređen u skladu sa celokupnim ambijentom.

Kako bi novi park trebalo da izgleda, usaglašeno je i sa patrijarhom Porfirijem i Srpskom pravoslavnom crkvom.

- Želimo da autentičnost ovog parka sačuvamo i da mu udahnemo novi život, da mu udahnemo ono što on zaslužuje, a to je da pored najlepšeg pravoslavnog hrama na svetu bude i najlepši park. Radićemo sa najkvalitetnijim materijalima, prirodnim kamenom, nećemo poseći nijedno stablo, već ćemo posaditi između 400 i 500 novih sadnica - kazao je on.

Sa Gradom Beogradom će u ovom projektu zajedničkim sredstvima učestvovati i Vlada Republike Srbije.

- U okviru parka ćemo imati Patrijaršijski dom, koji će u drugoj fazi rekonstrukcije biti urađen, što znači da ćemo i našoj crkvi obezbediti još bolje i kvalitetnije uslove za svakodnevni život. Želeo bih da vam kažem da radimo ovde i garažu u Skerlićevoj, sa 356 novih parking-mesta, koja je jedan sastavni deo ovog velikog projekta, budući da će oni koji obilaze hram imati gde da se parkiraju. To će značiti ne samo posetiocima već i Vračarcima koji ovde žive - istakao je.

Šapić je najavio i da danas kreće uklanjanje nelegalnih splavova od Brankovog mosta ka Ušću.

- Mi smo u proteklih desetak dana govorili dosta o završetku uklanjanja nelegalnih splavova na Savskom šetalištu. Čekamo sad i postavljanje na izlicitirane pozicije 28 splavova koji su ostali i onda polako radimo projekat uređenja čitavog Savskog šetališta. Krećemo danas sa uklanjanjem i splavova od Brankovog mosta ka Ušću. Ja sam odavno rekao tim ljudima da me uzmu za ozbiljno, pošto me mnogi nisu uzimali za ozbiljno, i da ne čekaju da im zakucamo na vrata. Danas ćemo zakucati i tamo na vrata splavova, jer krećemo da ih uklanjamo. Da ne bude da im opet nisam rekao, pa da bude: „Jao, majko, šta me snašlo?” Sve ste znali, decenijama ste koristili javnu površinu bez ikakvih papira, dozvola i plaćanja, imali ste priliku da licitirate za nove lokacije i u tom delu grada. Deo od Brankovog mosta nizvodno ka Ušću mora da bude očišćen, da bi se video Kalemegdan, jer je to jedini deo odakle se Kalemegdanska tvrđava može videti sa obale reka - završio je Šapić.

