ZAVRŠENO UREĐENJE SPOMENIKA BRANIOCIMA BEOGRADA: Šapić iskazao duboko poštovanje onima koji su dali živote za naš grad i zemlju

Spomenik braniocima Beograda 1915. godine i spomen-park oko njega jedan je od naših najvažnijih kulturno-istorijskih spomenika, a kako sam i ranije najavio, nakon konačnog uređenja ovog prostora, on je sada na ponos svih nas, rekao je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

Postavljeni su stubovi, informativne table na kojima je precizirano o kakvom spomeniku je reč, posađeno je 200 novih sadnica, prostor je ozelenjen, završeno je do kraja sređivanje kamena, tako da je spomen-park dobio izgled kakav je trebalo da ima po primarnoj ideji Kolje Milunovića iz 1988. godine, precizirao je Šapić.

- Mislim i verujem da ovo treba da bude mesto gde će najviši državni organi da odaju poštu i počast ljudima koji su svesno ušli u smrt, jer su jako dobro znali da su šanse za odbranu grada bile nikakve. Mislim i da je bila sramota svih nas što je ovaj prostor do pre samo nekoliko meseci izgledao potpuno drugačije i uopšte neću da budem skroman – zahvaljujući ovoj gradskoj upravi sklonili smo terene, napravili park, proširili biciklističku stazu, pustili šetalište da „diše” i uredili spomenik, koji spada u prvu kategoriju naše kulturno-istorijske baštine, što i priliči normalnoj zemlji i narodu. Tako smo pokazali duboko poštovanje onima koji su dali svoje živote za naš grad i našu zemlju - naveo je Šapić.

On je najavio da će teretana na otvorenom, koja se nalazi nedaleko od ovog mesta i najposećenija je u gradu, dobiti moderne i profesionalne sprave za vežbanje.

Šapić je naglasio i da je sinoć završeno postavljanje natpisa na „Beogradskoj areni” s jedne strane, navodeći da je to urađeno vrlo brzo u skladu sa odlukom koja je doneta pre nekoliko meseci.

- Kao što sam rekao, naše simbole nećemo da prodajemo, jer nismo mi baš tolika sirotinja. Bez obzira na to ko će sutra voditi grad, mislim da to više neće smeti da se menja. Očekujemo da do sutra uveče natpis bude postavljen i na drugoj strani, a u planu nam je da postavimo i grbove Grada Beograda. Da to nismo uradili, pretpostavljam da se za nekoliko godina ona više ne bi zvala arena, već bi nosila samo naziv onako kako sponzor kaže, ali neke stvari ne mogu da se prodaju i baš sam ponosan na ovu odluku - rekao je Šapić.

Predsednik Privremenog organa je dodao i da je juče krenulo uklanjanje splavova od Brankovog mosta nizvodno ka ušću.

- Samo jedan splav je sklonjen, a pogledajte kako sada to izgleda - reka je „prodisala”. Dakle, krenuli smo i očistićemo prostor sve do ušća i tek tada će moći da se vidi koliko je lepa obala - rekao je Šapić.

Šapić se osvrnuo i na završen javni poziv Sekretarijata za energetiku, a reč je o obnavljanju fasada.

- Zajedno sa EBRD-om, koji je dao pola sredstava dok se ostatak finansira kreditiranjem građana u narednih deset godina preko Infostana, raspisali smo javni poziv koji je završen i na koji su se prijavile 1.062 stambene jedinice za obnovu skoro četiri miliona kvadratnih metara. To je velika stvar i ako bude još javnih poziva, pozivam i ja ljude da se prijave, jer je dobra prilika da se promeni izgled fasade, a da se istovremeno obezbedi ekonomičnost i energetska efikasnost objekata - zaključio je Šapić.

