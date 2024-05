NAJBOLJI NAČIN ZA ULAGANJE U BUDUĆNOST: Mali i Brnabićeva položili kamen temeljac za obrazovni kampus, NIČE VELIČANSTVENI OBJEKAT

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i ministar finansija Siniša Mali prisustvovali su polaganju kamena temeljca za obrazovni kampus u Beogradu na vodi.

Ministri i predsednica Skupštine su potpisali poruke za buduće generacije, koje su ubačene u kapsulu, a ona postavljena u kamen temeljac za obrazovni kampus.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić kazala je da joj je drago da su se danas okupili povodom izgradnje vrtića i škole.

- Ulaganje u decu, ulaganje u ljude, u obrazovanje su najbolji mogući način da ulažete u budućnost jedne zemlje. Ovo nije vrtić, niti škola za privilegovane, ovo je državni vrtić i državna škola. Sa svakim novim vrtićem, školom, mi se trudimo da to ulaganje podignemo na jednu stepenicu više. Posetila sam pre nekog vremena fenomenalnu, potpuno renoviranu školu u Ubu, nakon te smo dobili najmoderniju školu u Sjenici, sada smo ovde. Kada završimo ovde, to će postati novi standard - istakla je Brnabićeva.

- Jedna važna stvar koju sada radimo, zahvaljujući jedinstvenom informacionom sistemu prosvete, jeste da identifikujemo sve osnovne škole koje nemaju fiskulturnu salu, kako bismo tu targetirano uložili. Bez ulaganja u decu, ljude i obrazovanje, nema ulaganja u budućnost. Ponosna sam što smo svim ulaganjima životni standard građana barem tri puta povećali. To nam se vratilo na najlepši mogući način, kroz više dece, kroz povećanu stopu nataliteta. Želim da čestitam čitavom timu, predsedniku Vučiću i Siniši. Oni su prvi verovali, mi smo ih sledili - kazala je predsednica Skupštine.

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da je mnogo srećan što prisustvuje ovom događaju.

- Ovo je nova faza, novo poglavlje izgradnje Beograda na vodi. Krećemo sa izgradnjom vrtića i škole. Škola koja će primiti 400 đaka imaće i sportske terene i botaničku baštu. Ovaj vrtić od 800 kvadrata primiće negde oko 80 mališana. Svoje najranije dane mališani će imati priliku da provedu u najlepšem, najsavremenijem objektu. To pokazuje koliko smo posvećeni kvalitetu života naših sugrađana, to pokazuje koliko smo posvećeni budućnosti naše dece. Objekte ne gradimo samo da bi bili simboli, građevine, gradimo ih zbog ljudi, gradimo ih zbog dece. Bio sam na 50 metara odavde pre samo par dana, samo da znate kako jedna investicija bukvalno gura drugu i tera nas da budemo još uspešniji, ova zgrada stare železničke stanice iz 1884. uskoro će postati muzej istorije - rekao je on.

Ministar Mali dodaje da će zgradi stare pošte biti vraćen nekadašnji sjaj, i da će u njoj biti novi dečiji muzej, kao i pozorišna scena.

- Samo 800 metara odavde imate Ložionicu, novi centar za mlade, novi centar za kreativne industrije, za inovacije, koji se takođe završava do kraja godine. Malo dalje u Vapinoj zgradi, iz 1924. godine, biće Muzej Nikole Tesle. Vidite odavde i Sent Ridžis hotel, najvišu zgradu u ovom delu Evrope, od 168 metara, otvara se u septembru. Hotel Bristol otvara se isto septembar-oktobar. Svetonikolski park ćemo potpuno rekonstruisati, i gradi se podzemna garaža od 450 mesta. Gradimo novi most preko reke Save, gradimo Prirodnjački muzej, gradi se veliki tunel kod platoa Ekonomskog fakulteta - kazao je Mali.

- Srbija je domaćin Ekspa 2027. godine, to je najveća svetska manifestacije te godine u svetu, hoćemo da na pravi način predstavimo svoju zemlju. Ekspo, Beograd na vodi, sve su to projekti koji pospešuju našu ekonomiju, a onda imamo i više novca za investicije po celoj Srbiji, za podizanje plata, podizanje penzija i to su naši najvažniji ciljevi. Od najružnijeg dela Beograda uspeli smo da napravimo najveće gradilište. Prvo poluvreme je iza nas, krećemo u drugo poluvreme, narednih godina Ekspo je glavni cilj, sve moramo da završimo do maja 2027. godine - istakao je ministar.

