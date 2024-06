POČELI RADOVI NA PANČEVCU: Do 15. avgusta slobodna samo jedna traka! Evo kada kreće rušenje starog mosta!

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da će od danas do 15. avgusta na Pančevačkom mostu biti obavljani radovi na demontaži i postavljanju nove betonske odbojne ograde.

Radovi će se obavljati radnim danima i vikendom od 20 do 5 časova u levoj traci, u smeru ka Pančevu.

foto: Naxi kamere

Dodaje se da će se saobraćaj nesmetano odvijati desnom slobodnom saobraćajnom trakom, preneo je "Telegraf.rs".

Podsetimo, prema ranijim najavama Beograđani bi trebalo da dobiju i novi Pančevački most koji će se graditi nakon više od pola veka. Deo mosta, od Bogoslovije do reke biće srušen i gradiće se novi.

Miodrag Poledica, pomoćnik direktora JP "Putevi Srbije", otkrio je ranije za Kurir kako će izgledati rekonstrukcija Pančevačkog mosta, ali i kada se očekuje da počnu radovi.

Rušenje prilaznih konstrukcija

- Sama intervencija mosta će se sastojati od intervencije radova od Bogoslovije do samog Pančevačkog mosta, da imamo dve nezavisne prilazne konstrukcije. Te prilazne konstrukcije su u takvom stavnju da moraju da se urade, da se sruše postojeće i naprave nove. Međutim, pre pristupa rušenju jedne strane pa druge strane mosta, uradićemo dve privremene rampe koje će preuzeti saobraćaj za vreme izvođenja radova - rekao je Poledica i dodao:

- Prvo će se pristupiti rušenju uzvodne konstrukcije, odnosno gledajući ka Pančevu leve prilazne konstrukcije. Prethodno biće urađena ova jedna saobraćena rampa koja će biti povezana sa sistemom gradskih ulica. Praktično sa Vilinim vodama preko ulice Klavnički kej, Dunavske ulice i kasnije sa Bulevarom Despota Stefana. Kada se uradi ta leva strana mosta, pristupa se rušenju desne pristupne konstrukcije. Međutim, prethodno ćemo imati urađenu ovu privremenu rampu koja će sakupljati saobraćaj sa Višnjičke banje, sa Višnjičke ulice, preko ulice Vuka Vrčevića i navoziće se na sam most.

Radovi počinju sledeće godinu, trajaće do sredine 2026. godine.

- Mi ove godine završavamo projektnu tehničku dokumentaciju, to je poslednja faza projektovanja, sada smo u fazi tendera za to. Potrebno je da završimo to ove godine i da dobijemo građevinsku dozvolu. Sve to treba da završimo ove godine i da započnemo radove iduće godine, ako se obezbede budžetska sredstva, računamo da hoće. Sami radovi će trajati godinu i po, maksimalno dve godine - rekao je ranije Poledica za Kurir.

Bonus video:

04:01 KOLIKO JE KINA ULOŽILA U SRBIJU? Stručnjaci odgonetnuli: Pupinov most im je bio prva investicija u Evropi, a sada ulažu milijarde!