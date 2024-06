AKCIJA DANAS I SUTRA: Suzbijanje komaraca u beogradskim priobaljima, ovo su tačne lokacije

Sektor ekologije i unapređenja životne sredine JKP "Gradska čistoća" Beograd danas i sutra sprovodi akciju suzbijanja odraslih jedinki komaraca u priobaljima na teritoriji grada Beograda uređajima sa zemlje, ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili.

Tokom današnjeg dana u periodu od 18 časova do ponoći ekipe "Čistoće" tretman suzbijanja odraslih jedinki komaraca radiće na sledećim lokacijama: nasip od Bloka 45 ka Ostružničkom mostu, Surčinsko polje, Ada Ciganlija, Makiš, Ada Huja, deo Višnjice do Bele stene, Ritopek, Vinča uz Dunav, Ada Međica, obala Save ka Ostružnici i Umci, Blokovi 44, 45, 70 i 70 a, navodi se u saopštenju ovog preduzeća.

U petak, 7. juna, u periodu od 18.30 sati do ponoći tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: obala Save uz naselja Ostružnica, Umka do Baričke ade, nasip od Pančevačkog mosta do naselja Mali Raj, naselje Mali Raj, Azilantski centar, nasip od Pančevačkog mosta do naselja Crvenka, Jojkićev Dunavac, naselje Crvenka, Kovilovo, Glogonjski rit i Jabučki rit.

Ukoliko ugrađani primete povećanu brojnost komaraca, mogu je prijaviti na broj Servisnog centra Grada Beograda 11-0-11.

Preparati koji ekipe JKP "Gradska čistoća" koriste za suzbijanje komaraca registrovani su od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nisu u opasnosti zbog upotrebe preparata, te da nema razloga za strah.

"Apelujemo na sugrađane da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija na lokacijama gde se obavlja suzbijanje komaraca", dodaje se u saopštenju.

