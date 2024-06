AMERIKANAC REŠIO DA SE PRESELI U SRBIJU! Ljubav sa Nišlijkom nije uspela ali je ipak doneo ovu odluku: Vi ste NEVEROVATNI (VIDEO)

Džibri Bel, Amerikanac koji se zbog ljubavi prema našem narodu ponovo našao u poseti Srbiji, svakodnevno na društvenim mrežama objavljuje video snimke gde priča o mnogim stvarima s kojima se susreće i koje ga oduševljavaju. A u poslednjem snimku je otkrio da je doneo odluku da se na neko vreme i preseli u Srbiju.

Džibri je inače srpskoj javnosti postao poznat još pre nekoliko godina - kao član muzičkog benda iz Amerike "Black Serbs" - "Crni Srbi", ali i kao suprug Srpkinje Mione iz Niša, s kojom je živeo u Americi. Iako nažalost njihova ljubav nije potrajala, kako se čini, ljubav prema Srbiji i srpskom narodu je ostala - što govori i njegova poslednja odluka objavljena na TikToku.

"Danas je lep dan. Bog je dobar. Sada sam u Beogradu i srećan sam. Tako sam srećan, tako sam zahvalan što sam u Srbiji i odlučio sam da ću ostati ovde neko vreme. Ja zaista jako, jako volim Balkance. I mislim da bi još stranaca trebalo da dođe na Balkan. Ne brinite za ono što se priča u stranim medijima i što možete videti na televiziji. Samo dođite, i iskusite lično ovu kulturu", rekao je pa dodao da ono što najviše voli kod Srbije jeste srpski narod.

"Hvala vam Srbi"

Kako je rekao, Srbi su jednostavno neverovatni.

"Zaista imam prave prijatelje ovde i veoma sam zahvalan za sve ljude iz Srbije koje sam upoznao tokom godina. Mislim da svako treba da ima balkanske prijatelje. Mislim da bi i Balkanci trebalo da imaju "crne" prijatelje, jer mislim da Balkanci i Afroamerikanci imaju mnogo više zajedničkog nego što znamo. Balkanci su me toliko naučili o gostoprimstvu, o tome kako se ulazi u nečiji dom i ponese flaša vina ili poklon. Balkanci su me naučili da mi vrata uvek budu otvorena za ljude i upravo oni su me oni naučili šta zapravo znači biti prijatelji i zahvalan sam im zbog toga", objasnio je Džibri i dodao:

"Hvala ti Srbi za sve. Vidimo se!".

Drugi stranci se složili s njim

Njegovu odluku da se preseli u Srbiju na neko vreme najpre su podržali Srbi koji su mu poželeli dobrodošlicu i zahvalili mu se na lepim rečima, a tu je bilo i stranaca koji su takođe priznali da se uskoro, upravo zbog srpskog naroda i lepota Srbije sele kod nas.

"Ja se selim u julu u Beograd. Volim Balkan i istina je - Balkanci i tamnoputi ljudi su vrlo slični", "Živim ovde dve godine i mogu da kažem da je gostoprimstvo važna stvar na Balkanu i oni znaju da učine da se osećaš dobrodošlo. Oni paze na svoj prijatelje i grade duboka prijateljstva", "Ovo mi je trebalo da čujem, jer po prvi put putujem za Srbiju ovog leta", glasili su njihovi komentari.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

