BROJNE IZMENE NA LINIJAMA GRADSKOG PREVOZA TOKOM VIKENDA: Detaljno - koje linije se gase, koje menjaju trasu a koje su nove

Tokom izvođenja radova na rehabilitaciji kolovoza Ulice majora Zorana Radosavljevića u Batajnici, na delu između ulica Jovana Brankovića i Maksima Brankovića (slobodne obe raskrsnice), u subotu, 8. juna, od 7 do 17 časova doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Vozila sa linija javnog prevoza će saobraćati sledećim trasama:

linija br. 73

– u smeru ka Batajnici: Majora Zorana Radosavljevića – Stevana Dubajića – Kralja Radoslava – Vojvode Nikole Stanjevića – Matrozova – Batajnica (železnička stanica); – u smeru ka Novom Beogradu: Jovana Brankovića – Vojvođanskih brigada – Maksima Brankovića – Majora Zorana Radosavljevića i dalje redovnom trasom; linije br.

706 i 706E

– u smeru ka Batajnici: Majora Zorana Radosavljevića – Stevana Dubajića – Kralja Radoslava – Vojvode Nikole Stanjevića – Matrozova – Carice Jelene – Majora Zorana Radosavljevića i dalje redovnom trasom; – u smeru ka gradu: Jovana Brankovića – Vojvođanskih brigada – Maksima Brankovića –Majora Zorana Radosavljevića i dalje redovnom trasom;

linija br. 703

– u smeru ka Ugrinovcima: redovnom trasom; – u smeru ka Zemunu: Carice Jelene – Jovana Brankovića – Vojvođanskih brigada – Maksima Brankovića – Majora Zorana Radosavljevića i dalje redovnom trasom.

Promena rada linija tokom izvođenja radova u Ulici 13. oktobra u Rakovici

Usled izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici 13. oktobra (Rakovica), na delu od zone raskrsnice sa Ulicom palih boraca do Kružnog puta Rakovica, od 8. juna do 22. jula doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz.

Predmetne deonice će tokom ovih radova biti zatvorene, tako da će biti izmenjen rad linija javnog prevoza, i to tako što će vozila sa linija 504 i 47N u oba smera saobraćati sledećom trasom: Ulica oslobođenja – Kružni put Rakovica – tunel Stara Straževica – Kružni tok Slavka Miljkovića i Kružni put Rakovica – Slavka Miljkovića – Podavalska – Palih boraca – 13. oktobra – Milorada Jankovića Doce i dalje redovnim trasama. Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta.

Promenjen režim linija javnog prevoza tokom održavanja manifestacije "Svesrpski sabor 2024”

Tokom privremenog zauzeća kolovoza za potrebe održavanja manifestacije „Svesrpski sabor 2024”, 8. juna, od 15 do 19 časova, za saobraćaj će biti zatvorene ulice Studentski trg, Vasina, deo Francuske (uz slobodan pristup terminusu „Trg republike”), Kolarčeva, Terazije, deo Trga Nikole Pašića i Kralja Milana, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

U tom periodu vozila će saobraćati na sledeći način:

– trolejbusi sa linija 28 i 41 se ukidaju, linija 40 se pojačava, dok će trolejbusi sa linije 29 saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija; – autobusi sa linije 31 će saobraćati delimično izmenjenom trasom: Trg Republike – Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike”) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija i dalje redovnom trasom; – linije 24, 26, 37 i 44 će u smeru ka periferiji saobraćati na trasi: (Cara Dušana za linije 24 i 26 i Venizelosova za linije 37 i 44) – Francuska – terminus „Trg republike” – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića i dalje redovnim trasama, a koristiće stajalište „Trg republike”, koje u redovnom režimu koristi linija 27, dok će u smeru ka Dorćolu saobraćati sledećom trasom: Bulevar kralja Aleksandra – Dečanska – Braće Jugovića – Francuska i dalje redovnim trasama i koristiće stajalište „Dom omladine”, koje u redovnom režimu koriste linije 16, 27E, 35, 58 i 95; – autobusi sa linije 27 će u smeru ka Trgu republike saobraćati na sledeći način: Bulevar kralja Aleksandra – Dečanska – Braće Jugovića – Francuska; – u smeru ka Trgu republike vozila sa linija 32E i 43 koristiće trasu: Bulevar despota Stefana – Braće Jugovića – Francuska – Trg republike; – linija EKO 2 će saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija prema Beogradu na vodi.

Minibus linija E2 će saobraćati od terminusa „Trg republike” sledećom trasom: Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike”) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra, i dalje redovnom trasom, dok će minibus linija E9 u oba smera umesto preko Terazija saobraćati od Trga Slavija sledećom trasom: Beogradska – Bulevar kralja Aleksandra – Trg Nikole Pašića – Dečanska – Braće Jugovića – Francuska – Trg republike.

Na izmenjenim delovima trasa vozila će koristiti sva postojeća stajališta linija javnog prevoza, navodi se u saopštenju.

Izmena režima rada tramvajskih linija na Novom Beogradu

Tokom izvođenja radova na tramvajskoj pruzi u zoni raskrsnica Bulevara Crvene armije, Jurija Gagarina i Dr Agostina Neta doći će do promena u radu tramvajskih linija u više faza, najavili su danas iz Sekretarijata za javni prevoz.

Kako je precizirano, radovi će se izvoditi u četiri faze, i to u periodu od jedan sat posle ponoći do 3.30 sati ujutro. Prva faza će se odvijati od 8. do 10 juna, druga faza od 15. do 17. juna, treća faza od 22. do 24. juna i četvrta faza od 29. juna do 1. jula, u navedenom vremenskom intervalu.

U Ulici Jurija Gagarina doći će do obustave tramvajskog saobraćaja tokom izvođenja radova, pri čemu će tramvajske linije 7, 9 i 11 saobraćati do depoa „Sava”, odakle će menjati smer kretanja i nositi oznake 7L, 9L i 11L.

Privremeno se ukida tramvajska linija 13, dok će linija 12 biti pojačana. Takođe, privremeno se uspostavlja kružna autobuska linija 7A, koja će saobraćati na trasi: Blok 45 – Dr Ivana Ribara – Jurija Gagarina – Antifašističke borbe – Milutina Milankovića – Đorđa Stanojevića – Marka Hristića – Jurija Gagarina – Dr Ivana Ribara – okretnica „Blok 45”.

Vozila će na privremenim trasama koristiti postojeća stajališta, kao i privremeno dolazno stajalište prekoputa Tržnog centra „Supervero”, navodi se u saopštenju.